Slušaj vest

Zvezda je saopšrila kompletan plan, pa je sada javnosti i navijačima poznato da pripreme počinju u poslednjoj nedelji avgusta u Beogradu, gde će biti obavljen prvi deo priprema.

Kako su naveli iz ekipe sa Malog Kalemegdana, crveno-beli će u nekompletnom sastavu odraditi uvodni deo, bez igrača koji igraju za reprezentacije u FIBA prozoru.

Prvi meč ekipa Crvene zvezde odigraće 01. septembra u Beogradu, u utakmici zatvorenog tipa.

"Već 04.09. na izuzetno jakom turniru na Kritu, crveno beli će odigrati duel polufinala protiv ekipe Armanija (18.30 časova) dok je duel za prvo ili treće mesto protiv Olimpijakosa ili Fenerbahčea na programu dan kasnije (05.09.2026).

1/7 Vidi galeriju Nik Vajler-Beb Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Već 11.09. sledi još jedna izuzetno jaka provera protiv aktuelnog šampiona EL, Olimpijakosa na turniru u Nikoziji. Dan kasnije zakazana je utakmica sa ekipom Arisa, takođe na Kipru.

Poslednji meč pred start sezone biće novi duel sa ekipom Arisa, koji od ove sezone sa klupe predvodi Vasilis Spanulis, a izuzetno pojačan tim tokom leta jedan je od kandidata za najviši plasman u Evrokupu. Ovaj meč koji će se igrati u hali "Aleksandar Nikolić" biće otvoren za sve vlasnike članskih i sezonskih karata KK Crvena zvezda kao zahvalnost za vernost, i prava uvertira za prvi takmičarski meč koji sledi 6 dana kasnije – duel sa Žalgirisom u Beogradskoj Areni", navedeno je na sajtu Crvene zvezde.

Bonus video: