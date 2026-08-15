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KK Partizan je pokazao veliko interesovanje za Lestera Kinjonesa, ali će, prema najnovijim informacijama, američki bek karijeru nastaviti u Real Madridu.

Crno-beli su bili zainteresovani za 25-godišnjeg beka i pokušali da ga privole da pojača ekipu za narednu sezonu. Kinjones je bio na radaru Partizana zbog svojih šuterskih sposobnosti i iskustva iz NBA i razvojne lige.

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ipak, u trku se uključio i Real Madrid, koji je na kraju uspeo da bude konkretniji i privoli Kinjonesa da izabere Madrid kao narednu destinaciju.

Za Partizan tako propada još jedna opcija na bekovskoj poziciji, dok će Kinjones dobiti priliku da se prvi put oproba u Evroligi u dresu jednog od najvećih evropskih klubova.

Crno-beli će sada morati da se okrenu drugim rešenjima na tržištu, dok Real nastavlja da sklapa veoma ambiciozan sastav za novu sezonu.

Kinjones iza sebe ima 54 utakmice u NBA ligi. Nastupao je za Golden Stejt Voriorse, Nju Orleans Pelikanse i Filadelfija Seventisikserse.

Ipak, najveći trag ostavio je u razvojnoj ligi. U sezoni 2022/23. za filijalu Golden Stejta prosečno je beležio 20,2 poena, 6,2 skoka i gotovo četiri asistencije po utakmici, uz 37,7 odsto uspešnosti za tri poena.

Njegove brojke u Dži ligi nastavile su da rastu, a u poslednjim sezonama nijednom nije imao prosek manji od 20 poena po meču.

Najveću minutažu u NBA imao je tokom sezone 2024/25, kada je u dresu Nju Orleans Pelikansa prosečno provodio 18 minuta na parketu i beležio 8,6 poena i 2,6 asistencija.

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