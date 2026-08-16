Partizan predstavio novog lidera tima i veliko pojačanje.
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BUM-BUM TRAS! Partizan kasno u ponoć predstavio veliko pojačanje za narednu sezonu!
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KK Partizan je objavio da je novi centar crno-belih Kevarijus Hejs stigao u Beograd.
Crno-beli su na svojim zvaničnim kanalima potvrdili ovu vest.
Partizan je doveo Hejsa kao igrača koji treba da donese čvrstinu u reketu, skok i defanzivnu energiju, posebno nakon odlaska Bruna Fernanda.
Hejs je pre Partizana nastupao za Bursu, Žalgiris, Pariz i Monako. Očekuje se da bude prvi centar crno-belih pod vođstvom Đoana Penjaroje.
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