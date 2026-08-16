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Sada je i zvanično – Itan Tompson je novi košarkaš Partizana. Američki bek potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-belima i postao osmo pojačanje ekipe iz Humske ovog leta.

Tompson u Beograd stiže iz Indijana Pejsersa, za koje je prošle sezone odigrao 32 utakmice u NBA ligi. Prosečno je beležio 7,0 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija po meču.

Bek koji nastupa za reprezentaciju Portorika prethodno je igrao na koledžu Oregon Stejt, dok je veliki deo profesionalne karijere proveo u razvojnoj NBA ligi. Tamo je imao priliku da deli svlačionicu sa Karlikom Džonsom, sa kojim će sada ponovo biti saigrač, ovog puta u dresu Partizana.

1/7 Vidi galeriju Itan Tompson Foto: Julio Aguilar / Getty images / Profimedia

Tompson je rođen 4. maja 1999. godine u Kaliforniji i potiče iz košarkaške porodice. Njegov otac Stiven svojevremeno je igrao u NBA ligi, dok je njegov stariji brat Stiven Tompson junior nastupao za reprezentaciju Portorika.

Novi bek Partizana ima i značajno reprezentativno iskustvo. Bio je deo selekcije Portorika na Svetskom prvenstvu 2023. godine, a trenutno je član nacionalnog tima koji se takmiči u kvalifikacijama.