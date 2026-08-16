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Crvena zvezda je ovog leta napravila ozbiljan posao na tržištu, a među novim licima u crveno-belom dresu našao se i Nik Vajler-Beb.

Amerikanac je prethodne sezone igrao za Efes, potom kratko bio član Asvela, da bi na kraju završio na Malom Kalemegdanu.

Međutim, Zvezda nije bila jedini klub koji ga je želeo.

Kako je za Mozzart Sport otkrio generalni menadžer Dubaija Dejan Kamenjašević, i novi evroligaš iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pokušavao je da dovede iskusnog plejmejkera, ali nije uspeo da finansijski isprati ono što su crveno-beli ponudili.

Dejan Kamenjašević Foto: Printscreen Instagram

Kamenjašević je bez uvijanja priznao da je Zvezda bila konkretnija kada je novac u pitanju, zbog čega je Vajler-Beb na kraju izabrao Beograd.

"Tražili smo mnoge igrače i bili smo u borbi za brojna imena. Nismo uspeli jer su neki u ovom trenutku više gledali novac", rekao je Kamenjašević za Mozzart Sport.

A onda je posebno izdvojio upravo novo Zvezdino pojačanje.

"Izgubili smo, između ostalih, i ovog poslednjeg plejmejkera koji je otišao u Zvezdu. Zvezda mu je dala više novca nego što smo mi mogli. Prema tome, ništa, to je sve normalno i regularno", poručio je prvi čovek Dubaija.

Zvezda bila konkretnija od Dubaija

Vajler-Beb je iza sebe imao sezonu u kojoj je za Efes u Evroligi prosečno beležio 7,7 poena, 3,4 skoka i 4,8 asistencija, a njegovim dolaskom Zvezda je dobila još jednog iskusnog organizatora igre.

Njegov put do Beograda bio je prilično turbulentan. Posle sezone u Efesu potpisao je za Asvel, ali se francuski klub ubrzo našao u ozbiljnim finansijskim problemima, pa je Amerikanac promenio sredinu i završio u Zvezdi.

Dubai je, očigledno, želeo da iskoristi situaciju i dovede ga u svoje redove, ali je na kraju morao da prizna poraz u finansijskoj trci.

Kamenjašević, međutim, nema problem da pohvali poteze crveno-belih.

"Mislim da su i Teodosić i Zvezda napravili veliki posao u ovom prelaznom roku. Napravili su izvanredan tim i Teo radi dobar posao kao sportski direktor. Sve najbolje o njima i o njemu", rekao je Kamenjašević.

1/7 Vidi galeriju Nik Vajler-Beb Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dubai i dalje traži plejmejkera

Dok je Zvezda rešila jedno od važnih pitanja u rosteru, Dubai još nije završio potragu za organizatorom igre.

Kamenjašević je potvrdio da je Tomas Vokap i dalje jedna od opcija, ali da njegov dolazak zavisi od situacije sa Olimpijakosom i njegovim ugovorom.

"Tražimo plejmejkera, to se zna. Jedan od igrača je Tomas Vokap, ali to će zavisiti od dogovora sa Olimpijakosom ili njegovog izlaska iz tog ugovora", objasnio je.

Ipak, Dubai ne želi po svaku cenu da dovede veliko ime.

Klub ima jasnu finansijsku strategiju i traži igrača koji će se uklopiti u sistem koji trener Ćavi Paskval želi da postavi.

"Gledamo nekoga ko će da uđe u naš sistem igre, ko će se svideti Ćaviju, koga možemo da platimo i koji će se savršeno uklopiti u salary cap koji želimo da ispunimo, kao i prošle sezone", zaključio je Kamenjašević.