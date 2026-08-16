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Crvena zvezda je prošle sezone doživela turbulentan period koji je kulminirao rastankom sa Sašom Obradovićem, a sada je kapiten crveno-belih Ognjen Dobrić otkrio šta se dešavalo iza zatvorenih vrata svlačionice.

Srpski reprezentativac je u podkastu "6,75 range" bez uvijanja govorio o saradnji sa Obradovićem, problemima koje je ekipa imala sa njegovim sistemom, ali i odnosu trenera sa pojedinim igračima. Jedan detalj posebno je privukao pažnju - priča o Čimi Monekeu.

Dobrić je upitan da li je bilo problema između Obradovića i Monekea, s obzirom na to da su prethodno sarađivali u Monaku, a potom se zajedno našli u Zvezdi.

Odgovor kapitena bio je kratak, ali veoma zanimljiv.

"Moneke da. Mislim da oni čak nisu pričali, da ga je Saša oterao iz Monaka. Nisu pričali, to znam sigurno."

Čima Moneke i Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Upravo je taj odnos, prema Dobrićevim rečima, bio jedan od detalja koji su pratili turbulentnu Obradovićevu epizodu u Zvezdi.

Ipak, kapiten crveno-belih nije želeo da celokupnu odgovornost za neuspeh prebaci na trenera. Naprotiv, imao je mnogo razumevanja za njegovu košarkašku filozofiju, ali je smatrao da je Obradović ponekad pokušavao da od igrača traži previše.

"Saša mnogo zna, ali ne može svako da primi toliko informacija"

Dobrić je objasnio da je najveći problem nastajao tokom perioda kada je ekipa imala više vremena za trening.

"Nama sa Sašom nisu odgovarale te pauze koje smo imali, mnogo prostora za trening, tu se nekako nakupljalo mnogo informacija. Saša mnogo zna košarku, svaki košarkaški problem sagleda sa svih mogućih strana", rekao je kapiten Zvezde.

Prema njegovom mišljenju, Obradović je pokušavao da igračima prenese ogroman broj detalja, ali nisu svi mogli da ih usvoje na isti način.

"Saša na jedan pik-en-rol ima 10 rešenja. Ti ne možeš sve igrače da naučiš svih 10 rešenja. Moraš da im daš jednu-dve opcije. Saša je voleo da priča mnogo jer stvarno zna mnogo o košarci, ali neko može da primi toliko informacija, neko ne može".

Dobrić je otkrio da je kao kapiten pokušavao da razgovara sa trenerom i ukaže mu na to da njegovi igrači ne mogu svi da razmišljaju kao on.

"Ja sam kao kapiten dosta pričao sa Sašom, pokušao sam da mu objasnim da pojedini igrači to ne vide kao on. On živi košarku, 24 sata traži načine da bude bolji on i ekipa, ali problem je što ne može da ga prati svako."

"Sa tom vizijom je i poginuo"

Ipak, Dobrić smatra da je Obradović imao izuzetno jasnu ideju kako želi da njegova ekipa izgleda.

Problem je, prema njegovim rečima, bio u tome što nije uspeo da tu ideju u potpunosti prenese na sve igrače.

"Nije Saša kriv, on je želeo najbolje. Nikad nisam video nekog tako posvećenog svom poslu. Morao je drugačije da pristupi nekim igračima da bi izvukao najbolje od njih."

Kapiten Zvezde smatra da bi Obradovićev sistem mogao da bude izuzetno uspešan, ali pod jednim uslovom – da trener ima dovoljno vremena i da se ekipa ne menja previše.

"Mislim da bi Sašin sistem mogao da funkcioniše u bilo kojoj ekipi na duži period, dve-tri godine, i da se ne menja ekipa previše, da svi shvate njegovu viziju"“

A onda je Dobrić izgovorio rečenicu koja možda najbolje opisuje ono što se dogodilo.

"Sa tom nekom vizijom je i 'poginuo'. To bi sve verovatno došlo na svoje, kao što je uradio u Monaku."

Problem je bio i kada igrač igra dobro, pa ode na klupu

Kapiten Zvezde govorio je i o nezadovoljstvu koje se povremeno osećalo među igračima.

Obradović je, prema Dobrićevom objašnjenju, imao unapred zamišljenu rotaciju i nije uvek menjao plan u zavisnosti od onoga što se dešava na parketu.

"Mnogi su bili nezadovoljni u nekim momentima. Kad se dobro osećaju, Saša ih izvadi na klupu. Dešavalo se i meni."

00:16 Glasni zvužduci za Obradovića nakon što je izbacio Dobrića Izvor: Kurir

Objasnio je i kako je trener razmišljao.

"On se za svaku utakmicu priprema kao da je najbitnija. U svojoj glavi ima ideju koliko će ko da igra. Ne kaže on to nikome, ali zna. „Mislim da se vodi time, a ne onim što je na terenu".

Dobrić je dodao da je Obradović umeo da ostane pri svojoj zamisli čak i kada igrač napravi seriju dobrih poteza.

"On napravi film u svojoj glavi kako će to da se odvija i on to tako radi. Da li si dao 10 poena u nizu, neće on tebe namerno da preseče, nego je on tako to zamislio i misli da je najbolje za tim u tom trenutku."

Dolazak Motiejunasa

Dobrić je govorio i o Donatasu Motiejunasu, koji je tokom sezone stigao u Zvezdu i prema njegovim rečima značajno promenio situaciju u ekipi.

"Dima nam je preokrenuo sezonu, verovatno je Saša već znao da će doći kada su potpisali Motiejunasa."

Litvanac je imao važnu ulogu, ali je njegov status promenjen kada su se oporavili Džoel Bolomboj i Rivero.

"Vratili su se Bolomboj i Rivero i sad imaš četiri centra na raspolaganju, plus Semija kojeg je koristio na pet dosta. To je njegova odluka da skloni Motiejunasa."

Dobrić smatra da je Motiejunas teško prihvatio takvu odluku jer je prethodno imao značajnu ulogu.

"Donatas je bio razočaran, imao je bitnu ulogu, znao je Sašin sistem, nije morao dodatno da uklapa. Mislim da ni on nije očekivao, stoga je bila takva reakcija. Najgore je kad su svi zdravi."

Ipak, kada se sve sabere, Dobrić nije Obradovića opisao kao trenera koji nije znao šta radi. Upravo suprotno - njegov najveći problem, prema kapitenu Zvezde, možda je bio u tome što je znao previše, želeo da prenese previše informacija i očekivao od igrača da razmišljaju košarkaški na isti način kao on.

A priča o Monekeu dodatno je otvorila pitanje odnosa koji su postojali unutar ekipe i pre nego što je sezona počela da se raspada.

"Nisu pričali, to znam sigurno", rekao je Dobrić o Obradoviću i Monekeu – rečenica koja će sasvim sigurno izazvati veliku pažnju među navijačima Crvene zvezde.