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KK Crvena zvezda u novu sezonu ulazi sa novim trenerom. Ibon Navaro nasledio je Sašu Obradovića, a Ognjen Dobrić je bio kapiten ekipe koja je prošle sezone imala vrlo turbulentan period.

Dobrić je u podkastu "6.75" govorio o odnosu sa Obradovićem i istakao šta je bilo ono što mu se najviše zameralo:

1/19 Vidi galeriju Ognjen Dobrić u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, STARSPORT / Shutterstock Editorial /Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

- Iako liči, razlika je u povredi Bolomboja, koji se povredio, a bio je alfa i omega tima. Krenuli smo nizbrdo i nismo znali kako da zaustavimo pad. Posle februara kod Saše, nisu nam odgovarale pauze za trening, jer smo dobijali mnogo informacija. Saša zaista mnogo zna o košarci – svaki pogled iz svih mogućih uglova i tvrdim da može da reši svaki problem košarkaške vrste - počeo je Dobrić i nastavio:

- Smatram da je to zapravo i bio problem, jer je želeo da nam sve te informacije ubaci u glavu, što nekim igračima nije odgovaralo i da smo se malo pogubili. Nisu igrači znali šta da rade u određenim rešenjima. Pričao sam sa Sašom oko toga i rekao da igrači ne mogu da vide košarku kao on, jer on 24 sata gleda košarku. Ne može svako da ga prati – mnogo je to detalja, sitnica… Njegova vizija je fenomenalna, mnogo priča, ali to treba preneti na igrače, što je bilo mnogo teško. On je želeo najbolje. Nikad nisam tvrdio da je neko posvećeniji, ali možda je morao malo drugačije da pristupi pojedinim igračima.

Pokušavao je Dobrić da bude spona između igrača i stručnog štaba:

- Pričao sam sa stručnim štabom – mnogi su bili nezadovoljni jer je Saša izvodio igrače u dobrim momentima. On, kad priprema utakmicu, kao da napravi šablon kako će da izgleda utakmica – ko će kad da igra… On kao da se vodi tim, a ne onim što se dešava na terenu. Neće on namerno da preseče igrača, već on ima svoju viziju po kojoj se vodi. Ipak, sa tom vizijom nije uspeo… Sašin sistem bi mogao da funkcioniše ako mu daš prostora, da ima istu ekipu dve, tri godine…

Otkrio je da je sklanjanje Donatasa Motiejunasa bila greška:

- Donatas nam je preokrenuo sezonu… U tom problemu su se vratili Bolomboj i Rivero, tako da smo odjednom imali četvoricu centara, plus Odželej. I on je odlučio da skloni Motiejunasa – što mislim da je bila greška. Nije očekivao ni on, jer je imao bitnu ulogu i znao je Sašin sistem. On je bio bitan šraf…

Otkrio je i kako je Obradović razmišljao:

- Nije bilo mnogo problema. Često smo pričali Saša i ja – imali smo konstruktivne razgovore. Tražio je način kako da priđe igračima. Upijao je, ali se ipak vodio svojim sistemom i politikom. Držao se svoje priče i nekada je bilo da mu ja nešto kažem, a on ostane pri svom… Jedna rasprava je bila, ja sam bio sa reprezentacijom i to je bilo nekoliko igrača. Nešto oko košarke je eskaliralo. To je normalno i svuda se dešava - reakao je Dobrić.

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