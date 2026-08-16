Partizan se oprostio od Mitar Bošnjakovića, mladog košarkaša koji je napustio klub. Saznajte više o prekidu saradnje i njegovim budućim planovima.
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PARTIZAN SE IZNENADA OPROSTIO OD JOŠ JEDNOG KOŠARKAŠA! Penjaroja ostao bez aduta pred početak sezone!
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Mladi srpski košarkaš Mitar Bošnjaković napustio je Partizan, potvrdili su crno-beli!
Klub i igrač su postigli dogovor o prekidu saradnje i Mitar je sada slobodan u izboru sredine i nove šanse.
Mitar Bošnjaković Foto: Igokea / Marija Vuruna, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport
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Bošnjaković je u Partizan stigao u leto 2024. godine, ali je tokom dve sezone u Humskoj dobijao šansu na kašičici i nije imao priliku da pokaže svoj puni potencijal.
Tim povodom Partizan se oprostio od Bošnjakovića:
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