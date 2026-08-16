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Partizan je dobio još jedno pojačanje za novu sezonu. Crno-beli su angažovali Itana Tompsona, američkog beka koji iza sebe ima iskustvo igranja u NBA ligi, Razvojnoj ligi i reprezentaciji Portorika.

Tompson je sa Partizanom potpisao dvogodišnji ugovor i predstavljaće jednu od opcija na bekovskim pozicijama.

1/7 Vidi galeriju Itan Tompson Foto: Julio Aguilar / Getty images / Profimedia

Tompson u Beograd stiže i kao igrač od kojeg se očekuje da popuni deo praznine nastale odlaskom Dvejna Vašingtona, koji je ovog leta napustio Partizan i karijeru nastavio u Bajernu iz Minhena. Vašington je prošle sezone bio važan deo crno-belih, posebno u napadačkoj produkciji, pa će Tompson imati zadatak da doprinese na bekovskoj poziciji i preuzme deo odgovornosti koja je ostala njegovim odlaskom.

Ko je Itan Tompson?

Itan Tompson rođen je 4. maja 1999. godine u Harbor Sitiju u Kaliforniji. Visok je 193 centimetra i može da igra na pozicijama beka i niskog krila.

Košarkaški je stasao u srednjoj školi Bišop Montgomeri, nakon čega je 2017. godine otišao na Univerzitet Oregon Stejt.

Na koledžu je proveo četiri godine i ostavio veoma dobar trag. Za Oregon Stejt je postigao ukupno 1.716 poena, uz 499 asistencija, 444 pogođena slobodna bacanja i 168 ubačenih trojki.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativac Portorika i NBA as - Itan Tompson Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia, Jordan Bank / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tokom poslednje koledž sezone izabran je u najbolju petorku konferencije "Pac-12", potvrdivši status jednog od najvažnijih igrača svoje generacije.

Od Razvojne lige do NBA lige

Tompson nije odmah dobio priliku u NBA ligi. Profesionalni put počeo je u Razvojnoj ligi, gde je nastupao za Vindi Siti Bulse. Kasnije je igrao za Meksiko Siti Kapitanse, Osos de Manati i Osceola Medžik, gde je postepeno dobijao sve veću ulogu.

Posebno impresivna bila je njegova sezona 2025/26. za Noblsvil Bum. Tompson je tada prosečno beležio 26,9 poena, 6,9 skokova i 5,8 asistencija po utakmici.

Takve partije donele su mu priliku da zaigra u NBA ligi.

Iskustvo iz Indijane

Tompson je prošle sezone nastupao za Indijana Pejserse, za koje je odigrao 32 utakmice.

Prosečno je beležio 7 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija za nešto više od 20 minuta na parketu.

Iako u NBA ligi nije imao ulogu prvog igrača, iskustvo iz najjače svetske lige predstavlja važan deo njegove biografije.

Stil igre

Tompson je bek koji može da doprinese na više načina.

Njegova prednost je sposobnost da sam kreira situaciju za šut ili prodor, ali istovremeno može da igra i bez lopte. Nije igrač koji zavisi isključivo od šuta za tri poena.

Sa 193 centimetra ima dobru visinu za bekovsku poziciju, dok mu fizička snaga omogućava da bude koristan i u odbrani.

Posebno je zanimljiva njegova sposobnost organizacije igre. Gotovo šest asistencija po utakmici u Razvojnoj ligi tokom prošle sezone pokazuje da može da preuzme ulogu kreatora kada je lopta u njegovim rukama.

U Partizanu bi zbog toga mogao da bude korišćen kao bek koji napada iz driblinga, sekundarni organizator igre, ali i kao igrač koji može da preuzme odgovornost u završnicama.

Može li da nadomesti Vašingtona?

Odlazak Dvejna Vašingtona ostavio je određenu prazninu u bekovskoj liniji Partizana. Amerikanac je ovog leta prešao u Bajern Minhen, pa je Partizanu bio potreban igrač koji može da donese poene i kreaciju sa spoljne linije.

Tompson nije identičan tip igrača kao Vašington i ne bi trebalo očekivati da jednostavno preuzme njegovu ulogu jedan na jedan.

1/13 Vidi galeriju Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ipak, postoje elementi njegove igre koji bi mogli da budu veoma korisni crno-belima. Pre svega sposobnost da kreira iz driblinga, napada koš, razigra saigrače i preuzme odgovornost kada je potrebno.

Partizan će zato od Tompsona očekivati da popuni deo minuta i produkcije koje je odlaskom Vašingtona ostao bez igrača, ali i da svojim stilom donese nešto novo.

Ponovo sa Karlikom Džonsom

Zanimljiv detalj jeste činjenica da je Tompson tokom karijere već delio svlačionicu sa Karlikom Džonsom, koji je takođe član Partizana.

Njihovo prethodno poznanstvo moglo bi da bude značajno u početku sezone, posebno imajući u vidu veliki broj promena u sastavu crno-belih.

Šta Partizan dobija?

Partizan dobija igrača koji je do Evrolige stigao nešto drugačijim putem. Tompson je karijeru gradio postepeno – od koledža, preko Razvojne lige, do NBA lige, a sada i evropske košarke.

Njegovi najveći aduti su sposobnost kreiranja igre, prodor, fizička igra, svestranost i iskustvo iz NBA lige. Za Partizan će posebno biti važno da Tompson pronađe kontinuitet i prilagodi se evropskoj košarci. Ukoliko uspe da deo forme koju je pokazivao u Razvojnoj ligi prenese u Evroligu, crno-beli bi mogli da dobiju veoma korisnog beka.

Posle odlaska Dvejna Vašingtona u Bajern, Tompson dobija priliku da se nametne kao jedno od novih rešenja Partizana na bekovskim pozicijama.

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