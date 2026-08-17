ČIMA MONEKE SE VIDEO PORUKOM OBRATIO NAVIJAČIMA CRVENE ZVEZD! Pričao o novim saigračima i treneru, jednu stvar jedva čeka!
Košarkaši Crvene zvezde uskoro započinju pripreme za novu sezonu. Uradiće to bez nekoliko igrača koji će biti zauzeti nastupanjem za nacionalne timove, ali vrlo brzo će biti kompletni.
Pripreme startuju poslednje nedelje avgusta u Beogradu, a prvi meč Zvezda će odigrati 1. septembra i on će biti zatvorenog tipa. Potom im sledi turnir na Kritu, a igraće i na Kipru protiv Olimpijakosa i Arisa.
Poslednji test meč odigraće ponovo protiv Arisa, ali u dvorani "Aleksandar Nikolić" gde će navijači moći da dođu i podrže ekipu pred start sezone.
Čima Moneke je sada već upoznat sa svim uslovima igranja u crveno-belom dresu i spreman čeka start priprema, te poziva navijače da dolaze u velikom broju.
"Nadam se da su svi koji gledaju ovaj video i svi zvezdaši širom sveta imali sjajno leto. Ja jesam. Ali jedva čekam da se vratim na posao i jedva čekam da igram pred vama. Jedva čekam da upoznam nove saigrače i igram za trenera Ibon Navara. Biće ovo sjajna godina, ali cilj je da samo budemo svako dana sve bolji i to počinje vrlo brzo, sa pred sezonom. Ali, potrebno je da kupite sezonske karte, da dođete i budete tu uz nas kao što uvek budete. Ne možemo ovo bez vas. Jedva čekam da vas vidim i hvala vam što ste uz nas. Bićemo bolji i bićemo sjajni zbog vas. Ko je najbolji? Zvezda", poručio je Moneke putem klupskog Instagram naloga.
Kurir sport/sportske.net
Bonus video: