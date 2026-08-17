"Nadam se da su svi koji gledaju ovaj video i svi zvezdaši širom sveta imali sjajno leto. Ja jesam. Ali jedva čekam da se vratim na posao i jedva čekam da igram pred vama. Jedva čekam da upoznam nove saigrače i igram za trenera Ibon Navara. Biće ovo sjajna godina, ali cilj je da samo budemo svako dana sve bolji i to počinje vrlo brzo, sa pred sezonom. Ali, potrebno je da kupite sezonske karte, da dođete i budete tu uz nas kao što uvek budete. Ne možemo ovo bez vas. Jedva čekam da vas vidim i hvala vam što ste uz nas. Bićemo bolji i bićemo sjajni zbog vas. Ko je najbolji? Zvezda", poručio je Moneke putem klupskog Instagram naloga.