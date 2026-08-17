TOMPSONU 1,7 MILIONA OD PARTIZANA! Isplivali detalji ugovora Amerikanca sa crno-belima! Saradnja na dve godine, ali posle prve sezone...
Amerikanac je zvanično predstavljen kao novi košarkaš crno-belih, a sada su se pojavili i detalji ugovora koji je potpisao.
Itan Tompson je sa Partizanom dogovorio dvogodišnju sezonu i to su odmah dogovorene dve sezone, a ne "1+1", odnosno opcija koju mnogi biraju - da odigraju jednu sezonu, pa nakon toga odluče da li žele da aktiviraju i drugu.
Međutim, nakon prve sezone košarkaš će ipak imati mogućnost da napusti klub, a to će moći da se ostvari u slučaju poziva iz NBA.
Ako neki NBA tim bude želeo Tompsona, košarkaš će moći da aktivira klauzulu koja bi mu garantovala izlazak iz ugovora sa Partizanom.
A, prema potpisanom ugovoru, kako prenosi "Mozzart sport", Itan Tompson će zaraditi 800.000 dolara u prvoj sezoni i 950.000 dolara u drugoj sezoni, ukoliko je odigra u crno-belom dresu.
Partizan je ovog leta doveo Kevarijusa Hejsa, Lamara Stivensa, Alesandra Pajolu, Nikolu Tanaskovića, Luku Vildosu, Dereka Vilisa i Kajla Olmena, a ekipi se priključuje i Džabari Parker i proći će kompletne pripreme.
Crno-bele su napustili Mitar Bošnjaković, Bruno Fernando, Isak Bonga, Šejk Milton, Sterling Braun, Dvejn Vašington, Nik Kalates i Dilan Osetkovski.
Kurir sport/Mozzart sport
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