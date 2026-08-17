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Amerikanac je zvanično predstavljen kao novi košarkaš crno-belih, a sada su se pojavili i detalji ugovora koji je potpisao.

Itan Tompson je sa Partizanom dogovorio dvogodišnju sezonu i to su odmah dogovorene dve sezone, a ne "1+1", odnosno opcija koju mnogi biraju - da odigraju jednu sezonu, pa nakon toga odluče da li žele da aktiviraju i drugu.

Međutim, nakon prve sezone košarkaš će ipak imati mogućnost da napusti klub, a to će moći da se ostvari u slučaju poziva iz NBA.

Ako neki NBA tim bude želeo Tompsona, košarkaš će moći da aktivira klauzulu koja bi mu garantovala izlazak iz ugovora sa Partizanom.

1/7 Vidi galeriju Itan Tompson Foto: Julio Aguilar / Getty images / Profimedia

A, prema potpisanom ugovoru, kako prenosi "Mozzart sport", Itan Tompson će zaraditi 800.000 dolara u prvoj sezoni i 950.000 dolara u drugoj sezoni, ukoliko je odigra u crno-belom dresu.

Partizan je ovog leta doveo Kevarijusa Hejsa, Lamara Stivensa, Alesandra Pajolu, Nikolu Tanaskovića, Luku Vildosu, Dereka Vilisa i Kajla Olmena, a ekipi se priključuje i Džabari Parker i proći će kompletne pripreme.

Crno-bele su napustili Mitar Bošnjaković, Bruno Fernando, Isak Bonga, Šejk Milton, Sterling Braun, Dvejn Vašington, Nik Kalates i Dilan Osetkovski.

Kurir sport/Mozzart sport

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