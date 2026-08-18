Košarkaški klub Real Madrid postigao je dogovor sa Elijem Endiajom koji se vraća u redove "kraljevića".
EVROLIGA
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Nakon sezone u Sjedinjenim Američkim Državama gde se priključio Atlanta Hoksima, Endiaj se vratio u Evropu.
Nije uspeo da debituje za tim iz Džordžije usled povrede ramena koja je zahtevala operaciju i omela njegovo dokazivanje, pa je igrao u razvojnoj ekipi i prosečno beležio 8.1 poen i 6.9 skokova za 26.2 minuta.
Valensija je želela da ga angažuje, ali je Real imao pravo na igrača i kada je ponuda izjednačena, on je krenuo put Madrida.
Endiaj je već nosio dres seniorskog Reala između 2021. i 2025. godine osvojivši osam trofeja.
Do sada je u karijeri igrao na 67 evroligaških utakmica i na njima je u proseku beležio 2,6 poena, uz 2 skoka. Sada će imati priliku da poboljša svoj učinak.
Kurir sport/sportske.net
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