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Nakon sezone u Sjedinjenim Američkim Državama gde se priključio Atlanta Hoksima, Endiaj se vratio u Evropu.

Nije uspeo da debituje za tim iz Džordžije usled povrede ramena koja je zahtevala operaciju i omela njegovo dokazivanje, pa je igrao u razvojnoj ekipi i prosečno beležio 8.1 poen i 6.9 skokova za 26.2 minuta.

Valensija je želela da ga angažuje, ali je Real imao pravo na igrača i kada je ponuda izjednačena, on je krenuo put Madrida.

Endiaj je već nosio dres seniorskog Reala između 2021. i 2025. godine osvojivši osam trofeja.

Do sada je u karijeri igrao na 67 evroligaških utakmica i na njima je u proseku beležio 2,6 poena, uz 2 skoka. Sada će imati priliku da poboljša svoj učinak.

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