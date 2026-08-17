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Čini se da neće biti ništa od prelaska Džerijana Grenta u Bešiktaš.

Turski klub dogovorio se sa američkim bekom, ali Željko Obradović, trener Panatinaikosa, nije odobrio ovaj transfer.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Dve strane su se dogovorile, međutim, ŽOC nije dao saglasnost, stopiravši posao.

Grent je član Panatinaikosa od 2023. godine, a u Turskoj je igrao u sezoni 2022/23, kada je nosio dres Turk Telekoma.

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