Željko Obradović stopirao transfer Džerijana Grenta u Bešiktaš, uprkos dogovoru turskog kluba i igrača.
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SPUSTIO RAMPU! Željko Obradović stopirao transfer!
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Čini se da neće biti ništa od prelaska Džerijana Grenta u Bešiktaš.
Turski klub dogovorio se sa američkim bekom, ali Željko Obradović, trener Panatinaikosa, nije odobrio ovaj transfer.
Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©
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Dve strane su se dogovorile, međutim, ŽOC nije dao saglasnost, stopiravši posao.
Grent je član Panatinaikosa od 2023. godine, a u Turskoj je igrao u sezoni 2022/23, kada je nosio dres Turk Telekoma.
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