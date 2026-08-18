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Trener Panatinaikosa Željko Obradović stopirao je transfer koji je već bio praktično dogovoren!

Panatinaikosov novi trener nije dao zeleno svetlo za odlazak Džerijana Grenta u Bešiktaš, iako je istanbulski klub prethodno uspeo da postigne dogovor sa američkim bekom.

Vest je objavio turski novinar Ersin Albajrak sa portala "Kartal Record", dobro upućenog u dešavanja u Bešiktašu. Prema njegovim informacijama, crno-beli iz Istanbula bili su pronašli zajednički jezik sa Grentom i ponudili mu veoma dobre uslove.

Sve je bilo dogovoreno, a onda je na scenu stupio Žoc!

"Bešiktaš je postigao dogovor sa Džerijanom Grentom za veoma dobar iznos. Bio je rešenje za poziciju beka šutera. Međutim, trener Panatinaikosa Obradović nije dozvolio da igrač pređe u Bešiktaš", preneo je Albajrak.

Drugim rečima, transfer koji je delovao kao gotova stvar navodno je zaustavljen odlukom čoveka koji je tek preuzeo klupu atinskog velikana.

Žoc ne da svog igrača!

Obradović očigledno ozbiljno računa na Grenta u svojoj prvoj sezoni na klupi Panatinaikosa.

Amerikanac je u Atini od 2023. godine i bio je deo ekipe koja je u sezoni 2023/24. osvojila Evroligu. Prošle sezone odigrao je 42 utakmice u elitnom takmičenju, uz prosek od 6,9 poena, 1,7 skokova, 3,5 asistencija i 1,1 ukradenu loptu.

Iako njegove brojke možda ne izgledaju spektakularno, Grent ima ono što Obradović očigledno veoma ceni – iskustvo, odbranu, sposobnost da organizuje igru i poznavanje evropske košarke.

A srpski stručnjak sada očigledno ne želi da ga se odrekne.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Plan Bešiktaša

Istanbulski klub ovog leta pravi veoma ozbiljan tim pred povratak u Evroligu. U Bešiktaš su već stigli igrači poput Skotija Vilbekina, Džejlena Nouela i Judžina Omoruija, ali je trener Dušan Alimpijević želeo dodatno rešenje u bekovskoj liniji.

Grent je, prema navodima iz Turske, bio upravo to rešenje.

Međutim, plan je u poslednjem trenutku pao u vodu.

Bešiktaš sada mora da traži drugo ime, dok se u Atini mogu radovati činjenici da je Obradović odlučio da zadrži iskusnog Amerikanca.

Džerijan Grent ima i ozbiljnu biografiju. Na NBA draftu 2015. godine izabran je kao 19. pik, a prava na njega dobio je Vašington, koji ga je odmah prosledio Njujork Niksima. Tokom NBA karijere igrao je još za Čikago, Orlando i Vašington, pre nego što je evropsku karijeru gradio u Milanu, Promiteasu, Turk Telekomu i Panatinaikosu.

U Turskoj ga već poznaju, a Bešiktaš je očigledno procenio da bi mogao da bude idealno pojačanje.

Sada ostaje pitanje - da li će Turci odustati ili pokušati ponovo?