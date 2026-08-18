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Dan kasnije crveno-beli su se oglasili saopštenjem koje prenosimo u celosti:

"Jedan od najvećih igrača u istoriji Crvene zvezde, Nikola Kalinić završio je u ponedeljak prebogatu i veliku igračku karijeru.

"Kalina" je veliki deo svoje igračke karijere i najbolje godine dao našoj Crvenoj zvezdi, i pomogao joj da dođe do novih visina i brojnih trofeja!

Zvezdaši ali i svi ljubitelji košarke u Evropi i Srbiji znaju šta je Nikola Kalinić donosio: Bio je čovek koji daje sve na terenu, i donosio je sve: koševe, skokove, asistencije, požrtvovanje, borbenost, čvrstu igru u odbrani, i znanje koliko je teško, ali i lepo nositi dres Crvene zvezde.

1/17 Vidi galeriju Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

Nikola Kalinić je rođen 8. novembra 1991.godine u Subotici. Tu je i počeo karijeru kao igrač Spartaka, kasnije je bio igrač Radničkog, Vojvodine, Fenerbahčea, Valensije, Barselone… i Crvene zvezde u kojoj je igrao u tri navrata (287 utakmica, 2646 poena).

Osvojio je dve triple krune i dva kupa Radivoj Korać, uz brojne nezaboravne momente, počev od trojke u trećoj utakmici polufinala plej ofa ABA lige protiv Partizana koja je započela seriju od 12-0, pa trojke u praznom Pioniru u petoj utakmici finala plej ofa 2022. godine, do nezaboravnog poluvremena u Milanu prošle sezone gde je u 20 minuta radio sve, pokrenuo ceo tim, i podsetio ko je, i šta je bio.

Karijera u kojoj je osvojio Evroligu 2017. godine i bio igrač finalne utakmice, uz još 19 trofeja klupskih i individualnih, srebrne medalje na SP i OI (2014 i 2016) - završava se u crveno belom!

Onu novu, trenersku počinje takođe u svojoj Crvenoj zvezdi!!!

Nikola Kalinić će naredne sezone, u skladu sa dogovorom koji su postigli predsednik kluba Željko Drčelić i novi trener Ibon Navaro sa Nikolom – biti jedan od trenera u stručnom štabu KK Crvena zvezda i i dalje ostaje deo svog kluba – Crvene zvezde!

Njegovo iskustvo, košarkaško znanje i pobednički mentalitet biće od neprocenjivog značaja za prvi tim i ceo klub.

Kalina, hvala ti za sve, svaki koš, trofej i kap znoja koji si dao Crvenoj zvezdi, i srećno na novom početku u crveno belom!", navedeno je u saopštenju Crvene zvezde.

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