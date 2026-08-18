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Barselona je veoma blizu još jednog pojačanja!

Katalonski velikan ušao je u završnu fazu pregovora sa francuskim krilnim centrom Joanom Makunduom, prenosi „BasketNews“.

Makundu je već neko vreme bio na radaru Barselone. Španski klub pokušavao je da ga angažuje i prošlog leta, ali tada posao nije realizovan. Ovoga puta situacija je drugačija i sve ukazuje na to da je 26-godišnji Francuz nadomak dolaska u Blaugranu.

Pregovori su u završnoj fazi.

Makundu iza sebe ima veoma zanimljivu sezonu, tokom koje je nastupao i u Kini i za Monako. U Kini je pokazao zbog čega je privukao pažnju evropskih velikana – prosečno je beležio 15,2 poena, 6,2 skoka, 2,1 asistenciju i čak 1,5 blokadu po utakmici.

Po povratku u Monako, nastavio je da pruža dobre partije. U francuskom prvenstvu prosečno je ubacivao 10,1 poen, uz 3,4 skoka, 1,1 blokadu i 0,7 ukradenih lopti za oko 20 minuta na parketu.

Posebno impresivno deluje njegova efikasnost - za dva poena šutirao je čak 65 odsto, dok je za tri imao odličnih 44 odsto.

Makundu je dobio priliku i na najvećoj evropskoj sceni. Za Monako je odigrao pet utakmica u Evroligi, na kojima je za svega osam minuta u proseku postizao 6,2 poena i 1,8 skokova.

Sada bi mogao da napravi veliki korak u karijeri.

Barselona ga je želela i ranije, a sada je na korak od toga da konačno obuče dres jednog od najvećih klubova evropske košarke.