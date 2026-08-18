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Poznati sportski novinar Luka Spasovski izražio je želju da postane predsednik KK Partizan i upitao javno "Grobare" da li ga podržavaju u toj nameri.

Autor i voditelj podkasta "Luka i Kuzma" ima ambicije da dođe na čelo crno-belih umesto Ostoje Mijailovića. 

Na snimku koji je brzo postao viralan Spasovski otvoreno pitao:

- Da li biste me podržali da se kandidujem za predsednika Partizana?, rekao je Luka, a usledili su odgovori navijača u četu da ga podržavaju.

 Ostaje da se vidi da li je Luka zaista ozbiljan u nameri da preuzme klub ili je ovo bila samo jedna šala. 

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Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir