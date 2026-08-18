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Nekadašnji trener Crvene zvezde, a sada popularni košarkaški analitičar Vlade Đurović govorio je za ''Basketball Sphere'' o aktuelnostima u Crvenoj zvezdi.

1/14 Vidi galeriju Vlade Đurović Foto: Printscreen / Arena sport, Screenshot, PrintScreen / RTS

Ono što je najaktuelnije jeste neočekivana odluka Nikole Kalinića da okonča igračku karijeru.

''Veliki je to hendikep, ne znam kako će Zvezda na terenu da nadomesti njegovo odsustvo. Ali, mnogo mi je drago što ostaje u klubu, što će tu biti i on i Miloš Teodosić.

On je bio igrač kakvog svaki trener želi da ima u ekipi. O tome je pričao i pokojni Duško Vujošević. Nije bez razloga proveo toliko vremena u Fenerbahčeu i Barseloni, gde god je igrao, bio je cenjen. Znaš kako, ako igrače ocenjujemo ocenama od 5 do 10 – on nikada nije mogao da dobije peticu. Uvek odigra bar za šest, a vrlo često za osam ili devet. Kalinić može da šutira 0-7, ali znaš da će da odigra dobru odbranu, da će da skoči, napravi dobar faul, pa i udari ako treba… Nije bio neprimetan na terenu. To svaki veliki trener zna da ceni.

On je stalno bio na 100%, a 10 godina igra na vrhunskom nivou. Teško je. Imaš igrače poput Nvore, meni ne deluje da on ikada daje 100%. I on će potrajati.

Mislim da će biti baš teško. Navikli su se svi da je Kalina tu. Da će da povuče kada ne ide, i u odbrani i u napadu. Nema danas toliko igrača, koji ne mare za statistiku, a toliko pomažu timu'', objašnjava Đurović.

Zvezda će u novu sezonu uči sa novim trenerom, španskim stručnjakom Ibonom Naavarom, a Kalinić će biti jedan od njegovih novih saradnika na klupi.

''Sviđa mi se novi trener. Voleo bih da to profunkcioniše, imaju i dobar raspored na početku sezone. Prve tri utakmice kod kuće, može lepo da se krene. Što se tiče same ekipe, ja ne znam kako bih to opisao. Zvezda može da bude u tri znaka – isto kao prošle sezone, bolje i lošije. Ne možemo da znamo dok ne počnu utakmice. Kako će svi da se uklope, koje su zamisli novog trenera…''

Ali, ne krije da mu se sastav tima ne dopada baš u potpunosti.

''Ja se plašim Čime Monekea. Nije mi baš drago što je ostao, iako je Ibon Navaro rekao da ga vidi u timu i ima ugovor za sledeću sezonu. Mislim da neće igrati više od 15 minuta u proseku i da se to njemu neće svideti. Voleo bih da grešim, ali mislim da tu može da se napravi problem. Bitno je što je ostao Batler, on bi trebalo da bude lider ekipe. Čeka nas zanimljiva sezona svakako”, zaključio je Đurović.

Kurir sport / Sportske.net