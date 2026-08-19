Slušaj vest

Pravi haos nastao je u Olimpijakosu!

Jedan od najvažnijih igrača grčkog velikana, Tomas Vokap, odlučio je da povuče radikalan potez i zatraži raskid ugovora, a cela priča preti da završi na sudu!

Grčki mediji otkrivaju nove detalje drame koja je poslednjih dana eskalirala između američkog beka i atinskog kluba.

Vokap je jednostrano podneo zahtev za raskid ugovora, iako je saradnja sa Olimpijakosom, prema stavu kluba, važeća do leta 2027. godine. Amerikanac, međutim, osporava poslednju godinu ugovora i traži da postane slobodan igrač.

A onda se pojavila cifra koja objašnjava zašto je sve eksplodiralo!

1/8 Vidi galeriju Tomas Vokap Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ponuda od 3.000.000

Prema informacijama koje objavljuju grčki mediji, Vokap u rukama ima ponudu Dubaija vrednu oko tri miliona evra godišnje. Problem je u tome što Amerikanac u Olimpijakosu zarađuje višestruko manje - prema različitim grčkim izvorima, oko milion do 1,2 miliona evra godišnje.

Upravo je to jedan od ključnih argumenata koje Vokap navodi u svojoj žalbi.

Njegova strana praktično poručuje: ako postoji klub spreman da ga plati oko tri miliona evra godišnje, zašto bi Olimpijakos mogao da ga zadrži uz značajno manju platu?

Međutim, Pirejci na celu situaciju gledaju potpuno drugačije.

Olimpijakos ne popušta

Olimpijakos je javno poručio da smatra Vokapov potez neosnovanim i da je njegov ugovor i dalje na snazi do 2027. godine.

Klub je čak zakazao njegovo pojavljivanje u Grčkoj za 20. avgust, kada bi trebalo da prođe medicinske i fizičke testove pred početak priprema. Pirejci su jasno stavili do znanja da očekuju Amerikanca.

U suprotnom - sledi pravna borba.

I tu priča dobija potpuno novu dimenziju.

Sve ide pred BAT

Vokap će svoju borbu za raskid ugovora izneti pred BAT, arbitražno telo FIBA, koje će morati da odluči da li američki bek ima osnov da jednostrano raskine saradnju sa Olimpijakosom.

Grčki mediji navode i da je Olimpijakos povukao potez kojim bi Vokapu mogao da zakomplikuje registraciju za novi klub, odnosno da je pitanje izdavanja potrebne dozvole za registraciju postalo deo spora.

Dakle, više nije reč samo o transferu.

Ovo je postao pravi rat!

Sa jedne strane Vokap i njegova želja da ode u Dubai za višemilionski ugovor.

Sa druge Olimpijakos, koji ne želi da se odrekne igrača koji je godinama bio jedan od stubova ekipe i koji tvrdi da njegov ugovor važi još godinu dana.

A konačnu reč sada bi mogla da ima arbitraža.

Jedno je sigurno – Tomas Vokap i Olimpijakos više nisu na istoj strani! Ono što je godinama izgledalo kao jedno od najstabilnijih partnerstava u Evroligi sada se pretvorilo u ozbiljan pravni spor, a u pozadini svega nalazi se ogromna razlika u novcu.