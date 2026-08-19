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Kako se ga otarasiti? Izgleda nikako...

Uprava Partizana nije uspela da pronađe rešenje, pa Džabari Parker stiže u Beograd na početak priprema crno-belih. Prosto rečeno - niko ga neće. A, razumemo i zašto.

Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Kada se vidi šta prikazuje na terenu, a šta treba da mu se uplati na račun dolazimo do ogromnog problema.

Dolazimo do situacije da Partizan baca u bunar 2,5 miliona, a za te pare može da ima, pa i glavnog igrača u timu. Nažalost, ceh loše odluke da se angažuje Parker plaća se i ove sezone.

Jedina nada je da se pojavi neki klub koji bi uzeo Džabarija...

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Feđa Dudić posle pobede nad Partizanom Izvor: MONDO