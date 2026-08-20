Džabari Parker je stigao u Beograd neposredno pred početak priprema Partizana za narednu sezonu.
PONOVO JE TU
DŽABARI PARKER STIGAO U BEOGRAD, OTVARA SE PITANJE O NJEGOVOG BUDUĆNOSTI U PARTIZANU?! Amerikanac se priključuje saigračima u crno-belom
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Trebalo je da predstavlja jedno od najvećih pojačanja u istoriji Partizana, ali je umesto toga postao najveći promašaj.
Usred sezone je otišao na pozajmicu u Huventud, a sada je ponovo u Beogradu.
Partizan će uskoro početi sa pripremama za narednu sezonu, a Džabari Parker je tu, sa ostalim igračima će se pojaviti na prozivci i započeće pripreme.
Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©
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Međutim, iako je ugovorom vezan za Partizan, pitanje je da li će Amerikanac igrati u crno-belom u narednoj sezoni. Njegov status je u trenutno delimično nepoznanica.
Može da se pretpostavi da u klubu ne računaju na njega, ali to je informacija koja trenutno nema potvrdu.
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