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Trebalo je da predstavlja jedno od najvećih pojačanja u istoriji Partizana, ali je umesto toga postao najveći promašaj.

Usred sezone je otišao na pozajmicu u Huventud, a sada je ponovo u Beogradu.

Partizan će uskoro početi sa pripremama za narednu sezonu, a Džabari Parker je tu, sa ostalim igračima će se pojaviti na prozivci i započeće pripreme.

1/14 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Međutim, iako je ugovorom vezan za Partizan, pitanje je da li će Amerikanac igrati u crno-belom u narednoj sezoni. Njegov status je u trenutno delimično nepoznanica.

Može da se pretpostavi da u klubu ne računaju na njega, ali to je informacija koja trenutno nema potvrdu.

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