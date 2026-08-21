Slušaj vest

Grčki košarkaš Nikos Plotas novi je igrač Olimpijakosa, saopštio je klub iz Atine.

Plotas (22) je sa Olimpijakosom potpisao petogodišnji ugovor.

Grčki košarkaš je prošle sezone proglašen za najboljeg mladog igrača grčke lige.

On je igrajući za Promiteas prošle sezone u grčkom prvenstvu prosečno beležio 5,5 poena, 1,8 skokova i 1,2 asistencije, dok je u Ligi šampiona imao učinak 4,7 poena i 1,1 skok.

Olimpijakos će 24. septembra gostovati Baskoniji u prvom kolu Evrolige.

Ne propustiteEvroligaPUKLA LJUBAV ZBOG MILIONA! Bukti RAT u Olimpijakosu: Zvezda tima traži raskid ugovora, Pirejci prete sudom – u pozadini „NEPRISTOJNA“ PONUDA iz Dubaija!
Tomas Vokap
EvroligaASVEL SE OSIPA: Mbaje Endiaje novi košarkaš Olimpijakosa
Mbaje Endiaje
EvroligaDUBAI NE ODUSTAJE, OLIMPIJAKOS REKAO "NE"! Dve ponude za Vokapa - Pirej zaključao vrata!
Tomas Vokap
EvroligaTURCI SELE ZVEZDINOG ASA U OLIMPIJAKOS? Menadžer ga ponudio Grcima, vrelo transfer leto je tek pred nama!
Olimpijakos uzima igrača Crvenoj zvezdi?

 BONUS VIDEO:

01:27
Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir