Nikos Plotas novi je košarkaš crveno-belih...
Evroliga
OLIMPIJAKOS SE POJAČAO: Evo ko je stigao u Pirej!
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Grčki košarkaš Nikos Plotas novi je igrač Olimpijakosa, saopštio je klub iz Atine.
Plotas (22) je sa Olimpijakosom potpisao petogodišnji ugovor.
Grčki košarkaš je prošle sezone proglašen za najboljeg mladog igrača grčke lige.
On je igrajući za Promiteas prošle sezone u grčkom prvenstvu prosečno beležio 5,5 poena, 1,8 skokova i 1,2 asistencije, dok je u Ligi šampiona imao učinak 4,7 poena i 1,1 skok.
Olimpijakos će 24. septembra gostovati Baskoniji u prvom kolu Evrolige.
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