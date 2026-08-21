Slušaj vest

Američki košarkaš Džej Krauder novi je član Asvela, saopštio je francuski klub.

Krauder (36) je sa Asvelom potpisao ugovor za sezonu 2026/27.

"Ovaj američki krilni igrač se pridružuje ekipi sa ogromnim iskustvom stečenim na najvišem svetskom nivou. Sa 14 sezona u NBA ligi i više od 900 odigranih utakmica, Džej Krauder donosi jedinstveno iskustvo, snažan karakter, veliku angažovanost u odbrani i napadu, kao i pobednički mentalitet izgrađen tokom godina u nekim od najvećih franšiza američke košarke", navodi se na sajtu Asvela.

Američki košarkaš je prošle sezone nastupao za portorikanski Vakeros de Bajamon i prosečno je beležio 14,1 poen i 5,6 skokova.

Krauder je tokom karijere igrao još i za Dalas, Boston, Klivlend, Jutu, Memfis, Majami, Finiks, Milvoki i Sakramento.

Asvel će 24. septembra dočekati Makabi iz Tel Aviva u prvom kolu Evrolige.

Ne propustiteEvroligaAUUUU... PARTIZAN ODLUČIO ŠTA ĆE DA URADI SA DŽABERIJEM PARKEROM! Izuneđena odluka, ovo se sigurno neće svideti navijačima...
Džabari Parker
EvroligaPUKLA LJUBAV ZBOG MILIONA! Bukti RAT u Olimpijakosu: Zvezda tima traži raskid ugovora, Pirejci prete sudom – u pozadini „NEPRISTOJNA“ PONUDA iz Dubaija!
Tomas Vokap
KošarkaKAKO JE NIKOLA KALINIĆ ESKIVIRAO TRANSFER KOJI BI UZDRMAO EVROPSKU KOŠARKU! Priznao je da ga je zvao Partizan, evo zbog čega je ODBIO ponudu crno-belih!
Nikola Kalinić i Isak Bonga na večitom derbiju
EvroligaKOŠARKAŠKI KLUB PARTIZAN DOBIJA NOVOG PREDSEDNIKA?! Javno je istakao kandidaturu i traži poverenje Grobara: Evo o kome se radi!
profimedia-0946067713.jpg

 BONUS VIDEO:

01:27
Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir