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Džabari Parker je u Partizan stigao kao jedno od najvećih pojačanja prethodnog leta, ali je njegova prva sezona u crno-belom dresu bila daleko od očekivanja.

Od igrača od kojeg se očekivalo da bude jedan od nosilaca ekipe, Amerikanac je vremenom postao marginalna figura u rotaciji, da bi u februaru 2026. godine bio poslat na pozajmicu u Huventud iz Badalone.

1/5 Vidi galeriju Džabari Parker Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Screenshot, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Parkerov početak u Partizanu nije bio katastrofalan, ali je vrlo brzo postalo jasno da se ne uklapa na pravi način. U Evroligi je do odlaska odigrao 15 utakmica, uz prosek od 7,7 poena i 2,5 skokova, dok je u ABA ligi na devet mečeva beležio 9,1 poen po utakmici. Problem, međutim, nije bio samo u statistici. Parker nije uspevao da pronađe kontinuitet, njegova uloga je sve više opadala, a nakon dolaska novog trenera praktično je ispao iz ozbiljne rotacije.

Partizan je zato u februaru pronašao privremeno rešenje. Parker je do kraja sezone otišao u Huventud, koji je preuzeo deo njegovih primanja. Ideja je bila jednostavna - skloniti igrača iz sredine u kojoj više nije imao ulogu, smanjiti finansijski teret i omogućiti mu da ponovo pronađe formu i samopouzdanje.

U Huventudu je Parker ponovo izgledao kao košarkaš koji ima šta da ponudi. Dobio je veću slobodu, kontinuitet i ulogu koja mu je više odgovarala. Ponovo je pronašao ritam i ostavio mnogo bolji utisak nego tokom boravka u Beogradu. Zbog toga se vrlo brzo pojavila ideja da bi mogao da ostane u Španiji i naredne sezone.

Sam Parker je, prema informacijama iz Španije, bio veoma zainteresovan za takav rasplet i bio spreman čak i na finansijski kompromis kako bi ostao u Huventudu. Problem je, međutim, njegov ugovor sa Partizanom. Međutim, Parker se pojavio u Beogradu gde će se priključiti pripremama crno-belih, uz jedno ključno pitanje - da li ga ostaviti u timu ili ga ponovo poslati na poozajmicu?

Anketa Da li Džabari Parker treba da ostane u Partizanu? Da 49.41% ne 36.47% Vredi rizikovati 14.12%

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