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Olimpijakos je pronašao novo pojačanje, pošto je Grl Nikolas Plotas dogovorio saradnju sa crveno-belima iz Pireja.

Plotas (22) je sa Olimpijakosom potpisao petogodišnji ugovor.

Olimpijakos - Monako Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Grčki košarkaš je prošle sezone proglašen za najboljeg mladog igrača grčke lige.

On je igrajući za Promiteas prošle sezone u grčkom prvenstvu prosečno beležio 5,5 poena, 1,8 skokova i 1,2 asistencije, dok je u Ligi šampiona imao učinak 4,7 poena i 1,1 skok.

Olimpijakos će 24. septembra gostovati Baskoniji u prvom kolu Evrolige.

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01:30
Crvena zvezda koreografija protiv Olimpijakosa Izvor: Euroleague TV