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KK Panatinaikos je napravio još jedan veliki potez pred početak nove sezone. Posle angažovanja Željka Obradovića i brojnih zvučnih pojačanja na terenu, atinski klub je kompletirao stručni štab dovođenjem dobro poznatog lica.

Novi prvi pomoćnik srpskog stručnjaka biće Majk Batist, nekadašnji legendarni centar Panatinaikosa i jedan od najomiljenijih stranaca u istoriji kluba.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Batist je tokom svoje igračke karijere čak tri puta osvajao Evroligu sa Panatinaikosom – 2007, 2009. i 2011. godine. U zelenom dresu proveo je gotovo čitavu deceniju, od 2003. do 2012, a zatim se još jednom vratio u Atinu u sezoni 2013/14.

Upravo je tokom saradnje sa Željkom Obradovićem izrastao u jednog od najvažnijih igrača evropske košarke. Njegova snaga, energija i borbenost ostali su posebno upamćeni među navijačima Panatinaikosa.

Posle završetka igračke karijere, Batist je napravio ozbiljan trenerski put. Radio je kao član stručnih štabova Bruklin Netsa, Šarlot Hornetsa, Orlando Medžika, Vašington Vizardsa, Hjuston Roketsa i Toronto Reptorsa. U Torontu je prethodne tri sezone bio pomoćnik Darka Rajakovića, gde je dodatno stekao iskustvo rada u NBA ligi.

Sada je, međutim, došlo vreme za povratak tamo gde je ostavio najveći trag.

Batist će u novoj ulozi biti jedan od najbližih saradnika Željka Obradovića, a njegov povratak u klub imaće i veliki simbolički značaj. Panatinaikos tako na klupi spaja dve legende – trenera sa kojim je klub ispisao istoriju i centra koji je bio deo njegovih najvećih evropskih uspeha.

Panatinaikos napravio moćan tim

Ambicije atinskog kluba dodatno potvrđuje i sastav ekipe. Panatinaikos je tokom leta angažovao Geršona Jabusele, Isaka Bongu, Silvana Fransiska, Branka Badija i Mustafu Fala, dok su u timu ostali Najdže Hejs-Dejvis, Kostas Slukas, Huančo Ernangomez i Matijas Lesor.

Kendrik Nan je takođe deo ekipe, ali je trenutno van terena zbog povrede.

Uz ogromna ulaganja u igrački kadar i povratak Majka Batista u stručni štab, Panatinaikos jasno pokazuje da želi da bude jedan od glavnih kandidata za osvajanje Evrolige.

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