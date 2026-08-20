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Sukob između Olimpijakosa i Tomasa Vokapa dobio je novu epizodu, a čini se da je odnos dve strane došao do tačke sa koje je teško pronaći povratak.

Američki bek sa grčkim pasošem nije se pojavio na zakazanim lekarskim pregledima i testiranjima u četvrtak ujutru. Njegov izostanak, prema dostupnim informacijama, nije bio opravdan, zbog čega je Olimpijakos odlučio da odmah reaguje.

1/8 Vidi galeriju Tomas Vokap Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Klub iz Pireja pokrenuće disciplinski postupak protiv Vokapa i pozvati ga da objasni zbog čega se nije pojavio na obaveznim pregledima.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada je odnos iskusnog beka i Olimpijakosa već ozbiljno narušen. Vokap je prethodno jednostrano zatražio raskid ugovora i oslobađanje od svih obaveza prema grčkom velikanu.

Olimpijakos je, međutim, odbio njegov zahtev i jasno stavio do znanja da ugovor ostaje na snazi do leta 2027. godine.

Pirejski klub je takođe poručio da će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bi zaštitio svoje interese ukoliko Vokap ne bude poštovao ugovorne obaveze.

Zbog toga je sve izvesnije da će naredni korak biti pravne prirode. Ukoliko dve strane ne pronađu kompromis, spor bi mogao da bude rešen pred nadležnim sudskim ili sportskim institucijama.

Vokap je prethodnih godina bio jedan od važnijih igrača Olimpijakosa, ali je sada njegova budućnost u klubu pod velikim znakom pitanja.

Posle poslednjeg poteza Amerikanca, bilo bi veliko iznenađenje ukoliko Vokap ponovo obuče dres Olimpijakosa. Sukob je prerastao sportske okvire, a naredni potez sada je na klubu i igraču.

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