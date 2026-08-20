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Brendon Boston nije imao debitantsku sezonu u Evropi kakvoj se nadao, ali bi već naredne mogao da dobije novu priliku na Starom kontinentu. Nekadašnji košarkaš Fenerbahčea trenutno je fokusiran na povratak u NBA ligu, gde će pokušati da se kroz trening kamp izbori za ugovor.

Ukoliko u tome ne uspe, Boston bi vrlo brzo mogao ponovo da postane zanimljiv klubovima iz Evrolige. Među ekipama kojima bi, prema mišljenju poznatih evropskih košarkaških analitičara, mogao posebno da odgovara nalazi se i Partizan.

1/4 Vidi galeriju Brendon Boston Foto: Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Andreas Papakonstantinou / AFP / Profimedia

Govoreći u Urbonas podkastu, Donatas Urbonas izdvojio je upravo crno-bele kao idealnu sredinu za Amerikanca. Prema njegovom mišljenju, Partizanu nedostaje igrač Bostonovog profila - neko ko može da pokrije poziciju krila, donese atletizam, individualni kvalitet i dodatnu dozu poenterskog potencijala.

- Neki skauti su mislili da bi mogao da postane jedno od glavnih lica Evrolige. Igrač koji ima veliki domet. Kada sam razmišljao o njegovim kvalitetima i činjenici da može da igra i kao trojka, palo mi je na pamet da Partizan nema takvog igrača - istakao je Urbonas.

On smatra da bi Boston mogao značajno da podigne kvalitet crno-belih na poziciji koja im nedostaje, zbog čega ga je izabrao kao jednog od igrača koje bi Partizan trebalo da pokuša da dovede.

Sa ovom procenom složio se i njegov kolega Gitis Blaževičijus. I on veruje da bi angažovanje Bostona predstavljalo određeni rizik, ali potencijalno veoma isplativ.

- U mojim očima to je dobra opklada. Već si potpisao Vildozu i sve te igrače kojima znaš plafon, uzmi nekog poput Bostona ko ima prostora za napredak - poručio je Blaževičijus.

Posebno je istakao mogućnost da bi Boston uz Karlika Džonsa mogao da dobije odgovarajuće uslove za razvoj i preuzimanje veće uloge.

- Fale ti skorerii, uzmi nekog poput Bostona, daj mu veliku ulogu i mogao bi da postane superstar u Evroligi - dodao je on.

Boston iza sebe ima NBA iskustvo i potencijal koji je svojevremeno bio veoma cenjen, ali prva evropska avantura nije protekla prema očekivanjima. Upravo zato bi eventualni dolazak u Partizan predstavljao svojevrsnu opkladu – crno-beli bi dobili igrača koji još nije pokazao puni potencijal, ali i mogućnost da kroz veću ulogu napravi veliki iskorak.

Za sada je prioritet Amerikanca povratak u NBA, ali ukoliko ne pronađe angažman preko Atlantika, Partizan bi mogao da bude jedna od najzanimljivijih opcija na evropskom tržištu.

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