Kendrik Nan se oglasio posle operacije...
Evroliga
"MAŠINI JE BILO POTREBNO AŽURIRANJE!" Zvezda Evrolige se oglasila posle operacije: Moćna poruka koja odzvanja!
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Košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan uspešno je operisan u Sjedinjenim Američkim Državama.
On je pokidao medijalni meniskus tokom individualnog treninga u domovini, pa ga sada očekuje pauza od šest do osam nedelja.
Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia
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Zbog ove povrede propustiće celokupne letnje pripreme pod vođstvom Željka Obradovića, kao i sam početak sezone u Grčkoj i Evroligi. Prema predviđanjima, povratak na teren očekuje se 13. oktobra na meču protiv Partizana u Areni.
Nakon zahvata, Nan se oglasio na Instagramu uz optimističnu poruku:
"Mašini je bilo potrebno ažuriranje. Učitava se bolja verzija. Božji plan. Ništa me ne može zaustaviti."
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