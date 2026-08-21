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Košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan uspešno je operisan u Sjedinjenim Američkim Državama.

On je pokidao medijalni meniskus tokom individualnog treninga u domovini, pa ga sada očekuje pauza od šest do osam nedelja.

Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Zbog ove povrede propustiće celokupne letnje pripreme pod vođstvom Željka Obradovića, kao i sam početak sezone u Grčkoj i Evroligi. Prema predviđanjima, povratak na teren očekuje se 13. oktobra na meču protiv Partizana u Areni.

Nakon zahvata, Nan se oglasio na Instagramu uz optimističnu poruku:

"Mašini je bilo potrebno ažuriranje. Učitava se bolja verzija. Božji plan. Ništa me ne može zaustaviti."

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Tuča Kendrik Nan i Tajrik Džouns  Izvor: Arena 2 Premium