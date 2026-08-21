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Bio je Patrik Boldvin Džunior 28. pik na NBA draftu, odabrao ga je Golden Stejt čiji je bio član u sezoni 2022/23, proveo je potom dve godine u Vašington Vizardsima, a bio je još član Los Anđeles Klipersa, Filadelfije Seventisiksersa i Sakramento Kingsa.

Skupljao je košarkaš NBA iskustvo, ali je paralelno sa tim igrao i u Razvojnoj ligi, a ovog leta je potpisao za Crvenu zvezdu.

1/4 Vidi galeriju Patrik Boldvin Junior Foto: KK Crvena Zvezda

Sada je stigao u Beograd, a delegacija iz Crvene zvezde ga je sačekala na aerodromu.

"Upravo sam sleteo. Neću da lažem, umoran sam, ali sam baš uzbuđen da počnemo. Znam kakvi su navijači ovde i jedva čekam da vas upoznam i da odigram i pobedim mnogo utakmica pred vama", rekao je Boldvin.

U Zvezdi će igrati sa Džeredom Batlerom, sa kojim je bio saigrač i u Vašingtonu.

"Nije mi mnogo pričao osim toga gde da budem smešten i gde da pronađem dobru hranu. Siguran sam da će mi dati savete kada se ovde vidimo o tome kako da se snađem po Beogradu i šta da radim. Imali smo sjajan odnos u Vašingtonu i od tada se čujemo. To je moj čovek".

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