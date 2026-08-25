Slušaj vest

Baskonija dovela ozbiljno pojačanje! Iskusni američki centar Kenet Farid dogovorio je saradnju sa španskim klubom i posle epizode u Panatinaikosu ostaje u Evroligi.

Informaciju je prvi objavio španski novinar Čema de Lukas.

Čuveni "Manimal" tako će dobiti novu priliku da pokaže da i sa 36 godina može da bude ozbiljan faktor na najvećoj evropskoj sceni.

Farid je prošle sezone stigao u Panatinaikos u trenutku kada je atinskom velikanu bila potrebna pomoć pod košem. U početku je potpisao ugovor na samo dva meseca, ali je vrlo brzo pokazao da je mnogo više od privremenog rešenja.

Njegove igre tokom novembra posebno su oduševile, pa je proglašen za MVP-ja Evrolige tog meseca. Sezonu je završio sa prosekom od 5,8 poena i 3,9 skokova za 35 utakmica, uz nešto manje od 13 minuta na parketu po meču.

Iako njegove brojke možda na prvi pogled ne izgledaju spektakularno, Farid je Panatinaikosu donosio ono po čemu je tokom čitave karijere bio prepoznatljiv - energiju, skok, čvrstinu i ogromnu borbenost.

Sa „zelenima“ je osvojio Kup Grčke, a ovog leta došlo je do rastanka. Farid je zatim kratko nastupao u Portoriku za Kangreherose iz Santursea, da bi sada dobio novu priliku u Evroligi.

1/5 Vidi galeriju Američki košarkaš Kenet Farid Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia

Od Denvera do Evrope

Farid je najpoznatiji po periodu provedenom u NBA ligi, gde je čak 478 puta izlazio na parket. Najveći deo karijere proveo je u Denveru, a upravo tamo je svojevremeno delio svlačionicu sa Nikolom Jokićem.

U NBA ligi igrao je još za Bruklin, Hjuston i druge klubove, dok je kasnije evropsku karijeru gradio i u CSKA Moskvi, pre nego što je prošle sezone stigao u Panatinaikos.

Baskonija je sada procenila da joj upravo takav profil igrača treba u reketu. Španski klub iza sebe ima promene u unutrašnjoj liniji, a dolazak iskusnog Amerikanca trebalo bi da donese dodatnu čvrstinu i iskustvo ekipi trenera Paola Galbijatija.

Farid je u NBA karijeri ostao upamćen kao jedan od najenergičnijih visokih igrača svoje generacije, a posebno po neverovatnoj fizičkoj snazi i atraktivnim zakucavanjima.

Sada će sve to pokušati da pokaže još jednom - ovog puta u dresu Baskonije i pred navijačima u Vitoriji.

Za španski klub ovo je zanimljiv potez, a za Farida nova šansa da u 36. godini nastavi da traje na velikoj sceni.