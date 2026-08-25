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Željko Obradović poznat je kao trener koji ne prašta opuštanje kada je košarka u pitanju, ali legendarni Majk Batist sada je otkrio i potpuno drugačiju stranu srpskog stručnjaka - onu koju publika gotovo nikada nije videla.

Batist se ovog leta vratio u Panatinaikos, ali ovog puta ne kao igrač, već kao trener i saradnik Obradovića. Amerikanac je svojevremeno pod komandom srpskog stručnjaka osvojio tri titule Evrolige, a sada će zajedno pokušati da vrate atinskom velikanu šampionski sjaj.

Majk Batist Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP / Profimedia

Za grčki „Sportal“ govorio je o odnosu sa Obradovićem, a jedna anegdota iz njegovih igračkih dana posebno je privukla pažnju.

"Mi u provodu, a onda – Željko!"

Batist je priznao da mu je trebalo nekoliko godina da shvati kakav je Obradović zapravo van parketa. Prve dve sezone, kaže, sve je bilo strogo – trening, disciplina i jasna pravila. Tek kasnije počeo je da upoznaje čoveka koji se krije iza trenerskog autoriteta.

Jedne večeri Batist je sa saigračima izašao u provod. Sve je bilo opušteno, atmosfera dobra, a onda je usledio trenutak koji nije očekivao.

Na ulazu u lokal pojavio se - Željko Obradović.

Batist je odmah pomislio da su u velikom problemu.

"O, Bože, ovo nije nimalo dobro", bila je njegova prva reakcija.

Kako je ispričao, Jaka Laković pokušao je da smiri ekipu i poručio im da ne brinu, jer će Obradović samo sesti sa njima.

Ali Batistu nije bilo svejedno.

Kaže da ga je u tom trenutku bukvalno oblio hladan znoj, jer je Željka do tada uglavnom poznavao kao izuzetno strogog trenera.

A onda se dogodilo nešto potpuno neočekivano - Obradović je prišao stolu.

Nije bilo drame. Nije bilo svađe. Nije bilo predavanja pred svima.

Umesto toga, Željko mu je rekao da slobodno uživa u večeri.

Ali uz jedan uslov.

"Majk, sada pij, u redu. Ali sutra u 7.00 želim da budeš prvi koji će doći na parket!"

Batist mu je odgovorio kratko:

"Važi, treneru, biću tamo."

Upravo taj trenutak ostao mu je duboko u sećanju, jer je tada, kako kaže, prvi put video Obradovićevu drugu stranu - čoveka koji ume da bude opušten, pristupačan i duhovit, ali koji istovremeno nikada ne zaboravlja profesionalne obaveze.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

"Više sam ga se plašio kao igrač!"

Batist danas na Obradovića gleda potpuno drugačije nego kada je bio igrač.

Priznao je da ga se tada više plašio nego što će ga se plašiti sada, kada mu je kolega u stručnom štabu. Sada će morati da mu iznosi svoje mišljenje, čak i kada se sa njim ne slaže.

"Naravno da ću mu protivrečiti, možda ću se čak i znojiti dok budem pokušavao da iznesem svoje mišljenje", rekao je Batist.

Ipak, smatra da je upravo to svrha kvalitetnog stručnog štaba - da saradnici ne klimaju glavom na sve, već da otvoreno razgovaraju i zajedno traže najbolja rešenja za ekipu.

Amerikanac je govorio i o aktuelnom sastavu Panatinaikosa, ali nije želeo da ga unapred poredi sa ekipom koja je 2009. godine osvojila Evroligu.

Poručio je da novi tim ima ogroman kvalitet, ali da tek mora da ga potvrdi na parketu.

Kada je trebalo da izabere idealnu petorku iz svoje generacije, bio je vrlo konkretan: Dimitris Dijamantidis, Šarunas Jasikevičijus, Vasilis Spanulis, on na poziciji krilnog centra i Nikola Peković na centru.

"To su ljudi sa kojima sam spreman da prođem kroz vatru", poručio je Batist.

"Jokić bi trebalo mene da nauči kako da ga treniram!"

Poseban deo razgovora bio je posvećen Nikoli Jokiću.

U Atini se poslednjih nedelja mnogo govorilo o mogućnosti da srpski centar jednog dana zaigra za Panatinaikos, a Batist priznaje da bi takav scenario bio spektakularan.

Ipak, smatra da bi u tom slučaju situacija bila pomalo neobična.

"Pre bih rekao da bi on trebalo da mene nauči kako da ga treniram!"

Batist je imao priliku da bude uz Jokića tokom Ol-star vikenda, kada je bio deo stručnog štaba međunarodnog tima. Tada je iz prve ruke video koliko srpski as razmišlja o igri.

Prisustvovao je i situaciji u kojoj je Jokić, dok nije bio na parketu, upozorio da bi trebalo napraviti faul nad Skotijem Barnsom.

Niko nije reagovao.

Barns je pogodio trojku.

A Jokić je samo podsetio Batistu da je upravo to predvideo.

Nikola Jokić Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Za Amerikanca je to najbolji dokaz da Jokić ne posmatra utakmicu samo kao igrač, već je praktično analizira kao trener. Kako je objasnio, srpski centar prati i trenerske seminare i stalno pokušava da razume šta se događa na parketu i zbog čega treneri donose određene odluke.

Željko ponovo okupio šampionsku ekipu

Povratak Batista u Panatinaikos deo je šireg Obradovićevog plana da oko sebe okupi ljude koji dobro poznaju klub i njegovu kulturu. Amerikanac je potpisao trogodišnji ugovor, a u Atinu se vratio i Dimitris Dijamantidis, još jedna ikona kluba.

Tako se u Panatinaikosu ponovo okupljaju ljudi koji su već ispisivali istoriju kluba.

Sada, međutim, nema više mesta za parket i svlačionicu.

Ovog puta Batist će sedeti na klupi pored čoveka od kojeg je nekada strepeo.

A možda će mu upravo ona stara priča iz kafane biti najbolji podsetnik da iza strogog Željka Obradovića postoji i čovek sa kojim može da se razgovara o svemu - samo pod uslovom da se sutradan u 7.00 bude u hali.