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Panatinaikos je ovog leta napravio potez koji je odjeknuo evropskom košarkom - Željko Obradović se vratio u Atinu, a među onima koji su posebno oduševljeni njegovim dolaskom nalazi se i Kostas Slukas.

Kapiten i jedan od lidera grčkog velikana dobro poznaje srpskog stručnjaka. Njih dvojica su već sarađivali u Fenerbahčeu, kada su zajedno stigli do titule Evrolige, a sada ih čeka novi izazov - pokušaj da Panatinaikos vrate na evropski tron.

Slukas nije štedeo reči hvale za Obradovića kada je na prvom "Medija dej" susretu govorio o novom treneru.

"Posebno sam srećan što radim sa njim, ali i ceo svet Panatinaikosa nestrpljivo je čekao ovaj dogovor. Rađaju se lepe uspomene, bio je 13 godina u Panatinaikosu. Ima ambiciju, a žeđ za uspehom mu teče kroz krv", poručio je Slukas.

1/8 Vidi galeriju Kostas Slukas Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Grčki as dobro zna šta Obradović donosi ekipi, ali i koliko su očekivanja u Atini ogromna.

Panatinaikos iza sebe ima sezonu koja nije ispunila ambicije, zbog čega je pritisak sada još veći. Slukas smatra da se od kluba takvog renomea uvek očekuje borba za najveće trofeje.

„Kada igrate za Panatinaikos, vaša obaveza je da jurite titule. Prošla sezona nije bila uspešna. Postoji pritisak uspeha. Sada je glavno pitanje da li ćemo uspeti ili ne“, istakao je Slukas.

A onda je poslao jasnu poruku pred početak nove sezone.

„Imamo veoma dobrog trenera, tim, sjajne ljude.“

Obradović je povratkom u Panatinaikos dobio priliku da ponovo radi u sredini u kojoj je ispisao jednu od najblistavijih stranica svoje karijere. Za 13 godina u Atini osvojio je čak pet titula Evrolige, a sada se od njega ponovo očekuje napad na sam evropski vrh.

Posebnu težinu svemu daje činjenica da će na parketu imati Slukasa, čoveka sa kojim je već znao kako izgleda osvajanje Evrolige.

Sada je pred njima novi pokušaj. Ista želja, isti cilj - samo mnogo veća očekivanja.