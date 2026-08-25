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Panatinaikos je započeo pripreme za narednu sezonu i odradio je prvi trening u OAKA areni. Grčki klub je otvorio novinarima vrata dvorane, a Željko Obradović je odgovarao na njihova pitanja.

Poruka jednog od novinara je bila da u Panatinaikosu sve izgleda savršeno i da svi jedva čekaju da vide tim na delu.

"I ja bih isto voleo da ih sve vidim na terenu, ali nisu svi tu. Sedam igrača je u reprezentaciji i Nan ima probleme, ali počeli smo pripreme i imamo neke igrače da nam pomognu. Sve je ok i videćemo sledeću sedmicu kad se svi vrate i da nastavimo da radimo sa pripremama za sezonu", rekao je Obradović.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Upitan je o visokim očekivanjima od naredne sezone.

"Ovo je normalno za mene. Svi shvataju kvalitet igrača, ali treba da igramo kao tim. Treba da budemo zajedno, nažalost nemamo mnogo dana da radimo, ali tako je kako je. Neću se žaliti na to. Već sam pričao sa igračima i trenerima da su očekivanja veoma velika i to je logično. Cilj treba da bude takav da budemo zajedno u teškim trenucima. Sezona je dugačka i svakodnevni rad će biti veoma važan", poručio je iskusni trener i dodao:

"Igrači shvataju kako da igraju košarku i zbog kvaliteta kojeg imaju su ovde. Treba vremena da se sve stavi na svoje mesto, ali krenimo polako. Sve će biti u redu", zaključio je Željko Obradović.

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