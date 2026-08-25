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Reč je o procesu koji za cilj ima proširenje takmičenja od sezone 2027/28, kada bi trebalo da bude dodeljeno najviše osam novih dugoročnih franšiza.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan večiti derbi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Proširenje takmičenja ovim je sada gotovo sigurno i to najverovatnije na 24 učesnika, među kojima bi trebalo da se nađu i Crvena zvezda i Partizan

Interesovanje za franšize pokazalo više od 20 klubova Evrolige i Evrokupa, ali i novi projekti koji su u fazi formiranja. Evroliga je, nakon početne procene, odabrala 11 kandidata koji su prošli u narednu fazu, dok su još četiri prijave ostavljene sa strane i trennutno su na čekanju.

Svih 11 kandidata podnosi obavezujuće ponude, čija zbirna vrednost, kroz naknade za franšize, iznosi približno 700 miliona evra. Ukupna ulaganja predviđena njihovim projektima tokom narednih pet godina trebalo bi da premaše 3,2 milijarde evra.

Konačan iznos zavisiće od projekata koji budu prihvaćeni, s obzirom na to da neće sve kandidature biti prihvaćene.

Pored evropskih i klubovi sa Bliskog istoka sve više pokazuju interesovanje za Evroligu.

"Interesovanje za proces dodele franšiza jasno pokazuje poverenje klubova, investitora i novih projekata u budućnost Evrolige. Obavezujuće ponude vredne blizu 700 miliona evra, koje podrazumevaju ukupna ulaganja veća od 3,2 milijarde u narednih pet godina, potvrđuju snagu našeg poslovnog modela i vrednost koja se stvara širom lige", rekao je izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno.

U narednom periodu Evroliga će se detaljno pozabaviti podnetim kanidaturama i odabrti najbolje za takmičenje.

"Nastavićemo sa detaljnim proverama kako bismo bili sigurni da izabrani projekti ispunjavaju najviše standarde i doprinose takmičenju u sportskom i komercijalnom smislu. Plan je da zaključke predstavimo Upravnom odboru i vlasnicima krajem septembra, kada će glasati o konačnom prelasku na model franšiza i odlučiti o broju i imenima klubova koji će biti uključeni u prvu fazu proširenja za sezonu 2027/28".

Evroliga očekuje rast prihoda od 15 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok bi zbirna vrednost lige i klubova do 2027. mogla da dostigne 4,3 milijarde evra.