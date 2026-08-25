Zvezda i Partizan prošli prvi filter Evrolige za dobijanje franšiza
Evroliga
PARTIZAN I CRVENA ZVEZDA DOBILI SJAJNE VESTI IZ EVROLIGE: Večiti rivali na korak od dugoročnih ugovora! Poznato je kada će se doneti konačna odluka
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Evroliga je objavila na zvaničnom sajtu da je 11 kandidata prošlo u narednu fazu postupka za dodelu dugoročnih franšiza, od kojih se očekuje da osam dobije svoje mesto među odabranima.
Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Među tih 11 kandidata, nalaze se Partizan i Crvena zvezda.
Osim večitih rivala, prvi filter su prošli još Dubai, Valensija, Roma, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, London, Pariz i Virtus.
Finalna odluka biće doneta sredinom septembra, neposredno pre starta nove sezone.
To je potvrdio i predsednik Partizana Ostoja Mijailović oglašavanjem na društvenoj mreži X.
Evroliga je započela proces transformacija, odnosno širenja, pa će takmičenje već od naredne sezone 2027/2028 izgledati znatno drugačije.
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