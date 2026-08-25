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Evroliga je objavila na zvaničnom sajtu da je 11 kandidata prošlo u narednu fazu postupka za dodelu dugoročnih franšiza, od kojih se očekuje da osam dobije svoje mesto među odabranima.

Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

 Među tih 11 kandidata, nalaze se Partizan i Crvena zvezda.

Osim večitih rivala, prvi filter su prošli još Dubai, Valensija, Roma, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, London, Pariz i Virtus.

Finalna odluka biće doneta sredinom septembra, neposredno pre starta nove sezone.

To je potvrdio i predsednik Partizana Ostoja Mijailović oglašavanjem na društvenoj mreži X.

Evroliga je započela proces transformacija, odnosno širenja, pa će takmičenje već od naredne sezone 2027/2028 izgledati znatno drugačije.

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