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Na adresu takmičenja je već pristiglo više od 20 formalnih ponuda klubova kandidata za franšizni status, koje zajedno predstavljaju potencijalna ulaganja od preko dve milijarde evra.

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Od pomenutog broja klubova 11 je dobilo predodobrenje za novi prošireno takmičenje koje će biti na snazi od naredne sezone.

Prve odluke o tome ko dobija franšize očekuju se od septembra do novembra 2026.

Istovremeno, postojećih 13 klubova-akcionara prelaze sa sadašnjih dugoročnih licenci na pravi franšizni status, bez plaćanja ulazne franšizne naknade.

Među klubovima kandidatima koji su dobili predodobrenje od takmičenja su Zvezda i Partizan, kao i PAOK, Aris, Hapoel Tel Aviv, Maksima Roma, Virtus Bolonja, Dubai, Pariz, London Lajons, Valensija i Napoli.

Ukupna vrednost jedanaest ponuda dostiže 700 miliona evra, dok, primera radi, PAOK nudi približno 80 miliona evra, pišu grčki mediji, i prvi je favorit da dobije franšizni status.

Ponude ostalih timova koji su prošli prvi monitoring Evrolige kreću se između 60 i 100 miliona evra.