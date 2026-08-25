PARTIZAN I ZVEZDA MORAĆE MASNO DA PLATE ZA STATUS FRANŠIZE: Evo koliko košta dugoročna evroligaška pozivnica...
Na adresu takmičenja je već pristiglo više od 20 formalnih ponuda klubova kandidata za franšizni status, koje zajedno predstavljaju potencijalna ulaganja od preko dve milijarde evra.
Od pomenutog broja klubova 11 je dobilo predodobrenje za novi prošireno takmičenje koje će biti na snazi od naredne sezone.
Prve odluke o tome ko dobija franšize očekuju se od septembra do novembra 2026.
Istovremeno, postojećih 13 klubova-akcionara prelaze sa sadašnjih dugoročnih licenci na pravi franšizni status, bez plaćanja ulazne franšizne naknade.
Među klubovima kandidatima koji su dobili predodobrenje od takmičenja su Zvezda i Partizan, kao i PAOK, Aris, Hapoel Tel Aviv, Maksima Roma, Virtus Bolonja, Dubai, Pariz, London Lajons, Valensija i Napoli.
Ukupna vrednost jedanaest ponuda dostiže 700 miliona evra, dok, primera radi, PAOK nudi približno 80 miliona evra, pišu grčki mediji, i prvi je favorit da dobije franšizni status.
Ponude ostalih timova koji su prošli prvi monitoring Evrolige kreću se između 60 i 100 miliona evra.