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Karlik Džons i Itan Tompson ponovo će igrati zajedno, a čovek koji ih je svojevremeno trenirao u Vindi Siti Bulsima veruje da bi njih dvojica u Partizanu mogli da naprave pravu pometnju u Evroligi!

Tompson je ovog leta stigao u redove crno-belih, čime se ponovo spojio sa Džonsom. Njih dvojica već imaju zajedničko iskustvo iz razvojne lige, a Henri Domerkant, koji ih je tada trenirao, odlično zna šta mogu kada su zajedno na parketu.

Zato njegova prognoza posebno odzvanja.

"Mislim da će njih dvojica biti jedan od najboljih bekovskih tandema u Evropi. To je moja prognoza", rekao je Domerkant za "Mozzart sport".

Ako se njegove reči obistine, Partizan bi mogao da dobije jedan od najzanimljivijih bekovskih tandema u novoj sezoni.

Domerkant posebno nahvalio Tompsona

Dok je Džons već pokazao da može da bude ozbiljan faktor na evroligaškom nivou, Tompson tek treba da se predstavi evropskoj publici.

Domerkant ga, međutim, veoma dobro poznaje i nema dilemu da Amerikanac ima kvalitet za veliku scenu.

1/7 Vidi galeriju Itan Tompson Foto: Julio Aguilar / Getty images / Profimedia

"Itan jednostavno nema loš dan. Uvek je nasmejan, sjajan je saigrač, ima odličan stav, uvek naporno radi i želi da bude bolji", rekao je Domerkant.

Posebno je istakao njegov napredak u šutu, ali i sposobnost da doprinese na više načina.

"Sposoban je da igra plejmejkera, da vodi loptu, da bude fizički snažan u reketu i da i dalje sam sebi kreira šut", objasnio je.

Koliko ga protivnici ozbiljno shvataju, najbolje govori podatak koji je Domerkant izneo iz vremena kada je Tompson nastupao za Indijanu.

"Naš skauting je praktično glasio: Ne smete da mu dozvolite da šutira. Morate agresivno da izlazite na njega i da mu to oduzmete", otkrio je.

"Karlik je već dokazao šta može"

Kada je reč o Džonsu, Domerkant nema potrebu da nagađa.

1/22 Vidi galeriju Karlik Džons u dresu Partizana Foto: Starsport

Reprezentativac Južnog Sudana je već izgradio ime u Evropi i pokazao da može da bude jedan od nosilaca ekipe na najvišem nivou.

"Karlik je već dokazao da je jako dobar igrač na evroligaškom nivou", istakao je Domerkant.

Ali upravo kombinacija njegovih kvaliteta i Tompsonovih sposobnosti mogla bi da bude ono što posebno raduje navijače Partizana.

"Zbog njegove sposobnosti da šutira i kreira, posebno sa poludistance, da sam sebi stvara situacije za poene, mislim da će mu sve to pomoći da postane veoma dobar strelac u Evropi", rekao je o Tompsonu.

A zatim je ponovio svoju veliku prognozu:

"Mislim da će njih dvojica biti jedan od najboljih bekovskih tandema u Evropi."

"Penaroja može da mu veruje"

Domerkant je imao i vrlo konkretnu poruku za trenera Partizana Đoana Penaroju.

Po njegovom mišljenju, Tompson je igrač kojem bez problema može da se poveri odgovornost.

"Rekao bih da je igrač kojem možete da verujete i možete da mu date odgovornost", poručio je.

Ipak, postoji jedna stvar na kojoj bi posebno insistirao.

"Rekao bih treneru da ga tera da priča, da komunicira, jer je veoma pametan igrač. Zna šta trener želi i može da pomogne svima oko sebe", dodao je Domerkant.

Posebno je naglasio njegov karakter i radnu etiku.

Tompsonov otac bio je trener, a Domerkant smatra da je upravo zbog toga Amerikanac od početka imao dobru košarkašku osnovu.

"Od početka je dobro košarkaški vaspitan. Sjajan saigrač, sjajan u svakom smislu. Neke stvari jednostavno zahtevaju vreme. Išlo je korak po korak, a on je zahvaljujući sopstvenom radu izrastao u boljeg igrača", zaključio je.

Džons i Tompson sada ponovo igraju zajedno, ali ovog puta u Evroligi. Ako Domerkant bude u pravu, Partizan bi mogao da dobije tandem koji će ozbiljno praviti probleme rivalima.