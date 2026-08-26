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Francuz je otkrio prve utiske o novom klubu i odnosu sa iskusnim srpskim trenerom.

1/4 Vidi galeriju Geršon Jabusele Foto: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ann-Dee Lamour/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi utisci iz Atine su mu veoma pozitivni, iako je ekipa tek započela pripreme.

"Lepo je ovde. Uživamo, tek nam je drugi dan. Još učimo i radimo, ali se radujemo i završetku dana i odlasku kući."

Jabusele je posebno pohvalio organizaciju Panatinaikosa, napravivši paralelu sa iskustvom koje je stekao tokom boravka u NBA ligi.

"Panatinaikos je klub na najvišem nivou, sa organizacijom na najvišem nivou. Dođemo ovde, imamo doručak i ručak, obezbeđeni su nam obroci i medicinska nega, a ljudi iz kluba su tu za sve što nam je potrebno. Ovo je vrhunska organizacija."

Francuz je govorio i o saradnji sa trenerom Željkom Obradovićem, sa kojim je već imao prve razgovore. Istakao je da mu je srpski stručnjak odmah stavio do znanja da želi otvorenu komunikaciju.

"Veoma je otvoren. Već tokom naših prvih razgovora na terenu rekao mi je da mu se obraćam bez ikakvog ustručavanja. Želi stalnu komunikaciju kako bi sve išlo u pravom smeru".

Jabusele se u NBA vratio nakon Olimpijskih igara, a prethodno je u najjačoj ligi sveta nastupao od 2017. do 2019. godine. Sada ga čeka novi povratak u Evroligu, gde će sa Panatinaikosom pokušati da napravi veliki rezultat.

Podsetimo Jabusele je bio akter čuvene tuče na meču Real Madrid - Partizan, kad je Francuz nosio dres "kraljevskog kluba, a na klupi crno-belih sedeo upravo Željko Obradović.