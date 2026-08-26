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Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić izneo je veoma zanimljivu priču o bivšem košarkašu Partizana Zeku Ledeju.

Dobrić je gostovao u podkastu "6.75range" i između ostalog se dotakao priča sa večitih derbija.

1/19 Vidi galeriju Ognjen Dobrić u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, STARSPORT / Shutterstock Editorial /Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Dobrić je rekao kako Ledej tokom utakmica ne nosi donji veš, a na sve to se maže određenim kremama, tako da prilikom čuvanja krilnog centra morate da pazite kuda i gde stavljate ruke.

- A Zek kad se namaže onim kremama, brate... Celo telo maže nekim kremama pred utakmicu. Jeste mu videli šorts? Nešto maže. Bez gaća igra, ozbiljno. Obratite pažnju, vidi se sve.

Prilikom čuvanja nekadašnjeg igrača Partizana se mora paziti sa rukama.

- Moraš da paziš gde stavljaš ruku, da ne uskoči u ruku. Ono klizavo sve... Pogrešno će ljudi da shvate kad vide sliku. Posle mormam da objašnjavam, nije to što mislite.