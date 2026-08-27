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Geršon Jabusele se ovog leta vratio u Evroligu i obukao dres Panatinaikosa, a sada je govorio i o saradnji sa Željkom Obradovićem.

Jabusele je posle dve godine u NBA ligi odlučio da se vrati u Evropu i potpiše za Panatinaikos, a jedan od važnih razloga za dolazak u Atinu svakako je bio i Željko Obradović, koji se ovog leta vratio na klupu grčkog velikana posle 14 godina.

Francuski krilni centar već je ranije govorio sa velikim poštovanjem o srpskom treneru, a sada je otkrio i kakav je njihov odnos nakon prvih zajedničkih treninga.

I izgleda da je saradnja počela na najbolji mogući način.

"Veoma je otvoren. Već tokom naših prvih razgovora na terenu rekao mi je da mu se obraćam bez ikakvog ustručavanja. Želi stalnu komunikaciju kako bi sve išlo u pravom smeru", rekao je Jabusele.

1/4 Vidi galeriju Geršon Jabusele Foto: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ann-Dee Lamour/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upravo je ta otvorena komunikacija nešto što je Francuzu posebno važno.

Obradović je poznat po zahtevima koje postavlja pred svoje igrače, ali Jabusele je od prvog kontakta dobio jasnu poruku da može direktno da razgovara sa trenerom i iznese svoje mišljenje.

A za igrača koji je prethodne dve sezone proveo u NBA ligi, rad sa Obradovićem predstavlja posebno iskustvo.

Jabusele je još prilikom dolaska u Atinu istakao koliko mu znači što će sarađivati sa srpskim stručnjakom, a sada je dodatno potvrdio da između njih već postoji otvoren odnos.

PAO ga oduševio

Francuz je, osim saradnje sa Obradovićem, pohvalio i kompletnu organizaciju Panatinaikosa.

Jabusele je tokom boravka u NBA ligi imao priliku da vidi kako funkcionišu najveći klubovi na svetu, ali tvrdi da se u Atini ništa ne prepušta slučaju.

"Panatinaikos je klub na najvišem nivou, sa organizacijom na najvišem nivou. Dođemo ovde, imamo doručak i ručak, obezbeđeni su nam obroci i medicinska nega, a ljudi iz kluba su tu za sve što nam je potrebno. Ovo je vrhunska organizacija", poručio je.

Posebno mu prija i činjenica da u svlačionici ima sve više igrača sa kojima može da govori na francuskom.

Uz Matijasa Lesora, ovog leta u Panatinaikos su stigli i Mustafa Fal i Silven Fransisko, dok i Branko Badio govori francuski.

"Badio govori francuski, tako da će biti dosta prostorija u kojima će se pričati na francuskom. Moramo i sve ostale da nateramo da ga nauče. Francuz sam i srećan sam što igram sa svojim prijateljem. Još neki momci govore francuski, tako da smo se već povezali", rekao je Jabusele.

Cilj jasan - titula u Evroligi

Prvi utisci iz Atine su sjajni, ali Jabusele nije došao u Panatinaikos samo da bi uživao u novoj sredini.

Cilj je osvajanje Evrolige.

„Lepo je ovde. Uživamo, tek nam je drugi dan. Još učimo i radimo, ali se radujemo i završetku dana i odlasku kući“, rekao je Francuz.

Panatinaikos je ovog leta napravio još jedan ozbiljan korak u stvaranju ekipe koja želi da napadne evropski tron, a povratak Željka Obradovića na klupu dodatno je podigao očekivanja.

Jabusele će biti jedno od najvažnijih pojačanja, a sudeći po prvim izjavama, saradnja sa legendarnim srpskim trenerom već je počela na pravi način.

A jedna Obradovićeva rečenica posebno mu je ostala u sećanju:

"Obraćaj mi se bez ikakvog ustručavanja."

I upravo tako bi mogla da počne nova priča između jednog od najtrofejnijih evropskih trenera i francuskog povratnika iz NBA lige.