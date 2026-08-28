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Partizan je nastavio sa predstavljanjem svojih novajlija, a ovog puta pred kamerama klupske televizije našao se Luka Vildoza. Iskusni argentinski plejmejker govorio je o prvim utiscima u crno-belom dresu, novim saigračima, treneru, Evroligi, ali i navijačima Partizana.

Vildoza je već gotovo mesec dana u Beogradu, a u međuvremenu je počeo da trenira sa ekipom. Kako sam ističe, prvi utisci su veoma pozitivni.

1/5 Vidi galeriju Luka Vildoza prvi put u opremi Partizana Foto: Printscreen / Twitter / PartizanBC

- Osećam se dobro, uzbuđen sam zbog nove sezone i srećan zbog odluke koju sam doneo. Zadovoljan sam i timom, dobro smo se povezali sa trenerom - rekao je Vildoza.

Argentinac je posebno istakao odnos koji je od prvog dana imao sa ljudima iz kluba.

- Svi su bili veoma ljubazni prema meni, pomogli su mi u svemu, od pronalaženja stana do obezbeđivanja terena za individualne treninge. Hteo sam da budem u Beogradu, posebno zbog porodice moje supruge, kako bi moje dete bilo okruženo porodicom.

Vildoza je svestan da je Partizan okupio veliki broj novih igrača i da će biti potrebno vreme da se sve kockice slože.

- Čeka nas još mnogo posla, imamo veliki broj novih igrača i treba da se prilagodimo Evroligi. S druge strane, imamo kvalitet i talenat, pa ako pronađemo pravu hemiju, možemo da napravimo dobre stvari. Ipak, sve počinje od napornog rada i predstavljanja ovog dresa i kluba na pravi način.

Posebno zanimljivo bilo je njegovo viđenje igre sa dvojicom plejmejkera. Partizan je roster koncipirao tako da može da koristi takvu postavu, a Vildoza nema ništa protiv toga.

- To se sviđa treneru, a i ja se osećam prijatno kada igram sa još jednim plejmejkerom. Neko drugi može da prenese loptu, dok ja mogu da igram i po strani. Jedva čekam da zaigram sa Pajolom, Karlikom i ostalim momcima. Imamo potencijal da igramo i sa nižim petorkama. Videćemo.

Karlik Džons još nije priključen ekipi, pa Vildoza i saigrači još nisu imali priliku da u potpunosti uvežbaju takve kombinacije.

Argentinac se već dobro poznaje sa Alesandrom Pajolom, sa kojim je prošle sezone delio svlačionicu u Virtusu, dok iz perioda u Baskoniji poznaje Tonjea Džekirija.

- Poznajem Pajolu. Prošle godine smo odigrali mnogo utakmica zajedno. Bilo je zaista lepo imati uz sebe nekoga sa takvim karakterom i strašću, ko se bori u odbrani i organizuje ekipu. Uvek je dobro imati takve igrače i osećam se dobro sa njim na terenu.

Naravno, nezaobilazna tema bili su i navijači Partizana. Vildoza je već imao priliku da iskusi strast navijača u Grčkoj, ali zna da ga u Beogradu očekuje nešto posebno.

- Uvek je dobro imati navijače kakvi su ovde. To je zaista posebno. Dolazim iz Grčke i, znajući kakvu strast tamo imaju, donekle sam se i navikao. Ipak, uvek morate da pružite 100 odsto i predstavljate dres na najbolji mogući način. Morate da se žrtvujete i naporno radite. Zbog toga smo tu i ništa manje ne očekujem.

Vildoza još nije imao priliku da zaigra pred Grobarima, a zanimljivo je da trenutno nema ni mogućnost da prima poruke putem društvenih mreža.

- Ne mogu da primam nikakve poruke. To je bio moj način da se nosim sa situacijom kada sam potpisao ovde. Prija mi što nisam u medijima. Tu sam da radim, predstavljam tim na najbolji način, budem sa porodicom i uživam sa svojim sinom - rekao je Vildoza.

Iskusni Argentinac je tako jasno stavio do znanja šta mu je trenutno prioritet - rad, porodica i što bolja priprema za sezonu u kojoj Partizan očekuju veliki izazovi u Evroligi.

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