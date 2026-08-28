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Crvena zvezda je pre šest dana počela pripreme za novu sezonu, a prvi utisci iz crveno-belog tabora stižu od jednog od najzvučnijih novajlija - Nika Vajlera-Beba.

Iskusni bek, koji je prethodnih sezona nastupao za Bajern i Anadolu Efes, osvrnuo se na dosadašnji tok priprema i istakao da ekipa polako hvata ritam, ali da još uvek nije kompletna.

1/7 Vidi galeriju Nik Vajler-Beb Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Osećam se dobro. Ostao nam je još jedan dan, ali iza nas je dobra prva nedelja, prvih šest dana. Momci su počeli da se uhodavaju i podižu formu, ali nam još nedostaje nekoliko igrača koji su sa reprezentacijama. Jedva čekamo da se vrate - rekao je Vajler-Beb.

Amerikanac je u prethodnom periodu ostavio veliki trag u Evroligi, a u sezoni 2024/25 poneo je priznanje za najboljeg defanzivca takmičenja. Upravo će njegove defanzivne sposobnosti biti jedno od važnijih oružja Crvene zvezde u novoj sezoni.

Ipak, početak priprema nije nimalo lak, posebno kada se radi pod komandom novog trenera Ibona Navara. Vajler-Beb je istakao da se ekipa tek upoznaje sa njegovim zahtevima i sistemom igre.

- U ovom delu sezone najteže mi pada to što ima mnogo trčanja. Tu su i upoznavanje novog sistema i trenera, kao i veliki broj novih saigrača. Najizazovnije je usvojiti novi sistem i vratiti se u takmičarsku formu - istakao je Amerikanac.

Crveno-beli će narednih dana nastaviti sa intenzivnim radom, dok se postepeno očekuje i priključivanje igrača koji trenutno imaju reprezentativne obaveze. Sa kompletiranjem sastava, Navaro će imati priliku da dodatno uigra ekipu i pripremi je za sve izazove koji je čekaju u novoj sezoni.

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