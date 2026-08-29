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Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata našao se pod lupom rukovodstva takmičenja u trenutku kada pokušava da izgradi poziciju jednog od najvažnijih klubova evropske košarke.

Vest o postupku protiv Dubaija objavila je grčka "Gazeta", koja navodi da postoje dva razloga zbog kojih će Evroliga ispitivati postupanje kluba u čitavoj priči oko Vokapa.

Letnja saga

Saga je počela tokom leta, kada je Dubai pokazao veliko interesovanje za Tomasa Vokapa, plejmejkera Olimpijakosa i grčkog reprezentativca američkog porekla.

Problem je nastao zbog činjenice da je Vokap u tom trenutku imao važeći ugovor sa Olimpijakosom. Prema dostupnim informacijama, njegov ugovor traje do leta 2027. godine i ne sadrži otkupnu klauzulu.

Olimpijakos nije želeo da ga pusti i zvanično je prijavio Dubai Evroligi, smatrajući da je klub iz UAE nedozvoljeno pristupio njegovom igraču.

1/8 Vidi galeriju Tomas Vokap Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Vokap je potom jednostrano zatražio raskid ugovora sa Olimpijakosom, ali je šampion Evrope odbio takav zahtev i poručio da će koristiti sva pravna sredstva kako bi zaštitio svoje interese.

Dva razloga za postupak

Prema informacijama "Gazete", prvi deo postupka odnosi se upravo na način na koji je Dubai stupio u kontakt sa Vokapom.

Pravila Evrolige predviđaju da klubovi mogu da kontaktiraju igrača koji je pod ugovorom sa drugim klubom tek u poslednjih 60 dana njegove saradnje sa trenutnim klubom.

Drugi deo postupka odnosi se na javne izjave čelnika Dubaija, odnosno na način na koji je klub govorio o pokušaju dovođenja Vokapa.

U centru pažnje našao se generalni menadžer Dubaija Dejan Kamenjašević, koji je javno govorio o čitavoj situaciji i pokušaju da se transfer realizuje. Upravo se njegove izjave navode kao drugi element zbog kojeg je Evroliga odlučila da otvori disciplinski slučaj.

Dubai ostaje bez licence?

Ovo je deo priče koji je izazvao najveću pažnju, ali je važno napraviti razliku između disciplinskog postupka i eventualne kazne.

Za sada nema naznaka da će Evroliga oduzeti Dubaiju licencu. Postupak tek treba da utvrdi da li je bilo kršenja pravila i kakve bi posledice eventualno mogle da uslede.

Ipak, slučaj dolazi u veoma nezgodnom trenutku za Dubai.

Klub iz UAE već je napravio veliki iskorak ulaskom u Evroligu, dok istovremeno želi da dobije još stabilniji i dugoročniji status u elitnom evropskom takmičenju. Zbog toga bi eventualna ozbiljna sankcija predstavljala veliki udarac za ambiciozni projekat.

ABA liga već pokorena

Posebnu težinu čitavoj priči daje činjenica da je Dubai u svojoj prvoj sezoni u ABA ligi odmah stigao do šampionske titule pobedom protiv Partizana u finalu.

Klub je tokom kratkog perioda postao jedan od najambicioznijih projekata u evropskoj košarci, a veliki finansijski potencijal omogućio mu je da privuče poznata košarkaška imena.

1/5 Vidi galeriju Dubai je šampion ABA lige Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©

Zbog toga se slučaj Vokap posmatra mnogo šire od običnog transfera.

Ako bi Evroliga utvrdila da je Dubai prekršio pravila, eventualna kazna mogla bi da predstavlja važno upozorenje svim klubovima koji pokušavaju da zaobiđu propise prilikom pregovora sa igračima pod ugovorom.

Između Olimpijakosa i Dubaija

Dok traje pravna i disciplinska procedura, ostaje otvoreno i pitanje gde će Tomas Vokap nastaviti karijeru.

Olimpijakos ne želi da ga se odrekne pod uslovima koje smatra neprihvatljivim, dok je Dubai očigledno veoma zainteresovan za iskusnog plejmejkera.

Vokap se prethodnih sezona profilisao kao jedan od važnijih igrača Olimpijakosa, a sa klubom iz Pireja osvojio je i Evroligu i zbog toga je njegov potencijalni prelazak u Dubai prerastao granice obične transfer-sage.

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