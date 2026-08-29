Slušaj vest

Košarkaš Partizana Žofri Lovernj oglasio se uoči starta nove sezone u crno-belom dresu.

U razgovoru za klupski jutjub kanal Partizana, francuski centar je otkrio u kakvoj se formi nalazi, uprkos činjenici da je odavno zagazio u četvrtu deceniju života:

1/8 Vidi galeriju Foto galerija Žofri Lovernja Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, PILLAUD / Sipa Press / Profimedia

“Odmorio sam malo i trenirao mnogo. Radio sam sa Lukom Vujoševićem i u dobrom sam formi“, istakao je Lovernj.

Tokom prvog mandata u Humskoj trener mu je bio Duško Vujošević. Ovih dana ima priliku da u Partizanu radi sa njegovim sinom, Lukom.

“Prođe vreme… Više od 13 godina. Osećam se mlado, ali nisam više. Bilo je super raditi sa njim. Drago mi je što ide koracima svog oca, sad smo prijatelji“.

Istakao je Žo da su se Partizan i Beograd promenili od njegovog prvog dolaska, ali da se promenio i on.

“Manje kose, ali više mišića. Osećam se i dalje kao da imam 25. Tako će ostati do kraja karijere. Imam mnogo više iskustva nego ranije, igrao sa u NBA, za nekoliko ekipa u Evroligi… Želim da pomognem mlađim igračima“.

Zadovoljan je onim što je dosad mogao da vidi na pripremama.

“Dobro je. Potrebno je vremena da napravimo tim, ali biće bolje nego prošle godine – to je najvažnije. Svakako, da ne postavljamo sad nedostižne ciljeve. Moramo mnogo da radimo, sezona će biti duga. Sad je najbitnije ponašanje i da se vredno radi. Videćemo na kraju kako će biti, ali sad da bi napravio tim, potrebne su dve godine“.

Kao jedan od najiskusnijih, uz kapitena Vanju Marinkovića, biće jedan od lidera crno-belih, pa će tako imati i zadatak da pomogne novajlijama.

“Pričaćemo sa svima sa Vanjom. Moramo da budemo sigurni da svi znaju šta je Partizan“, zaključio je Žofri Lovernj.

BONUS VIDEO: