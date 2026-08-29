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KK Crvena zvezda ostala je bez jednog od igrača koji su prošlog leta stigli među crveno-bele. Filip Škobalj više nije član beogradskog kluba, pošto mu je istekao jednogodišnji ugovor, a saradnja nije produžena.

Mladi košarkaš je tako trenutno bez kluba i slobodan je u izboru nove sredine.

Filip Škobalj potpisao ugovor sa KK Crvena zvezda Foto: KK Crvena Zvezda

Škobalj je najveći deo prethodne sezone proveo na pozajmici u BKK Radničkom, gde je nastupao u Košarkaškoj ligi Srbije i imao nekoliko veoma zapaženih partija. Čak pet puta je postizao više od 20 poena, dok se posebno istakao protiv Sombora, kojem je na gostovanju ubacio 21, a na domaćem terenu 24 poena, uz sjajnih 8/10 za tri poena.

Pred kraj sezone dobio je priliku i u dresu Crvene zvezde, za koju je debitovao u plej-ofu Superlige Srbije protiv Zlatibora. U prvom susretu proveo je 15 minuta na parketu i zabeležio 11 poena i pet skokova, pogodivši obe trojke, dok je u drugom meču dobio 18 minuta.

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