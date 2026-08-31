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Roman Sorkin više nije mogao da ćuti!

Centar Makabija iz Tel Aviva oglasio se posle poraza Izraela od Letonije i jasno stavio do znanja da nije zadovoljan načinom na koji se njegov klub poneo prema njemu.

Iako ima ugovor do 2029. godine, očigledno nije sve idealno u odnosu izraelskog reprezentativca i evroligaša.

Izrael je poražen od Letonije 85:70, čime je ostao bez šansi za plasman na FIBA Svetsko prvenstvo. Sorkin je na tom meču ubacio devet poena, uz dva skoka i jednu asistenciju.

Međutim, mnogo više pažnje od samog rezultata privukle su njegove reči posle utakmice.

1/5 Vidi galeriju Košarkaš Makabija i reprezentativac Izraela - Roman Sorkin Foto: Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PL / imago sportfotodienst / Profimedia, Edijs Palens / Xinhua News / Profimedia

Sorkin nezadovoljan, Makabi nije ispunio očekivanja

Makabi iz Tel Aviva već neko vreme razgovara sa svojim centrom o poboljšanju ugovora, ali dve strane očigledno nisu ni blizu dogovora.

Sorkin trenutno zarađuje oko 900.000 dolara godišnje, dok mu je klub, prema dostupnim informacijama, ponudio oko 1,2 miliona dolara.

Ta ponuda, međutim, nije bila dovoljna da zadovolji reprezentativca Izraela.

I Sorkin je to jasno stavio do znanja.

"Za sada nema kontakta. Bila je jedna nerelevantna ponuda, nažalost. Imam ugovor na još tri godine, tako da navijači mogu biti mirni, ostajem u Makabiju iz Tel Aviva."

Poruka je jasna - ne ide nigde, ali je istovremeno veoma nezadovoljan situacijom.

"Razočaran sam mnogim stvarima"

Sorkin nije želeo da pravi veliku dramu, ali je njegov ton dovoljno govorio.

Kada je upitan o čitavoj situaciji, izgovorio je rečenicu koja će sigurno izazvati pažnju u Makabiju.

"Život je pun lekcija, naučio sam mnogo i tek ću naučiti iz ovoga. Imam trogodišnji ugovor, ali sam razočaran mnogim stvarima."

Upravo ovaj deo njegove izjave mogao bi da bude posebno zanimljiv čelnicima izraelskog kluba.

Jer, Sorkin nije bilo kakav igrač.

On je jedan od važnijih domaćih košarkaša Makabija i iza sebe ima sezonu u kojoj je u Evroligi prosečno beležio 13,5 poena, 4,2 skoka i 1,7 asistenciju po utakmici.

Makabi ovog leta imao druge prioritete

Prema informacijama bliskim klubu, Sorkin tokom leta nije bio među glavnim prioritetima Makabija kada je reč o produženju i poboljšanju ugovora.

Dok je izraelski velikan dovodio nova pojačanja i slagao tim za narednu sezonu, pregovori sa svojim centrom nisu dobili očekivani epilog.

To je posebno zasmetalo Sorkinu jer je, kako se navodi, mesecima postojalo očekivanje da će do razgovora o novim uslovima doći.

Ipak, ponuda koja je stigla očigledno nije bila ono čemu se igrač nadao.

Sada ostaje pitanje kako će se čitava situacija odraziti na novu sezonu.

Sorkin ima važeći ugovor sve do 2029. godine, pa Makabi nema razloga za strah da će ostati bez svog centra.

Ali jedno je sigurno - nezadovoljstvo je javno iskazano.