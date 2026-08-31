lija Belošević, Milivoje Jovčić, Marko Juras, Uroš Obrknežević i Stefan Ćalić naći će se na sudijskoj listi košarkaške Evrolige za sezonu 2026/2027, saopšteno je iz KLS.
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VELIKO PRIZNANJE ZA NAŠE ARBITRE: Pet srpskih sudija sudi Evroligu
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Na seminaru Evrolige za službena lica, koji je od 27. do 30. avgusta održan u Vroclavu, svi srpski arbitri su uspešno položili testove i naredne sezone će suditi u najelitnijem evropskom klupskom takmičenju.
Evroliga fajnal-for, Valensija - Real Madrid Foto: Ayhan Mehmet / AFP / Profimedia, Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia
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U saopštenju KLS se navodi da je na seminaru u Vroclavu bio i Časlav Čukalović, koji će naredne sezone biti kontrolor suđenja u Evroligi.
Nova sezona u Evroligi počinje 24. septembra.
Uz Milivoja Jovčića, Belošević ima najduži staž u najelitnijem rangu evropske klupske košarke – čak 31 sezonu, od čega 26 u Evroligi.
Podsetimo, poslednji srpski arbitar koji je stigao na listu bio je Stefan Ćalić, pre tri sezone.
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