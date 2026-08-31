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Crvena zvezda je ušla u završnu fazu priprema za novu sezonu, a već od sutra crveno-bele očekuju prvi pripremni mečevi. Ekipa Ibona Navara još uvek nije kompletna zbog reprezentativnih obaveza velikog broja igrača, ali se u Beogradu uveliko radi na uigravanju novog tima.

Na otvorenom treningu pred predstavnicima medija, jedan od novajlija u ekipi bio je Kris Džons, koji je govorio o prvim utiscima nakon dolaska u Crvenu zvezdu.

1/6 Vidi galeriju Kris Džons na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Uzbuđen sam i zahvalan zbog ove prilike. Mislim da je klub samo dodao nas novajlije na već postojeći temelj. Jedva čekam da krenemo sa utakmicama i radujem se budućnosti - rekao je Džons.

Američki plejmejker ističe da mu neće biti problem da se prilagodi zahtevima novog trenera, posebno zbog iskustva koje je stekao u Španiji.

- Spreman sam da radim šta god treba na terenu. Mogu da doprinesem na više načina. Igrao sam tri godine u Španiji, tako da mi taj sistem nije nepoznat - poručio je Džons.

Dolazak u Beograd otvorio mu je mogućnost da se raspita o novoj sredini kod igrača koje dobro poznaje. Sa Vasilijem Micićem igrao je u Hapoelu, dok je sa Semijem Odželejem delio svlačionicu u Valensiji.

- Naravno da sam se čuo sa Vasom, u kontaktu smo. Semi mi ne pomaže uopšte, čoveče... Šalim se, on je moj brat. Dopisivali smo se kada sam potpisao i drago mi je što ćemo ponovo deliti teren - rekao je kroz osmeh.

Džons je govorio i o ciljevima ekipe u ovom delu priprema, uz jasnu poruku da rezultat u prijateljskim utakmicama nije u prvom planu.

- Fokusirani smo na sebe, da budemo bolji svakog dana. Rezultat kao takav trenutno nije važan. Imamo mnogo igrača u rotaciji i to je dobro, a pritom još nismo ni kompletni.

Posebna pažnja na treninzima posvećena je bekovskim pozicijama i uigravanju igrača koji su trenutno dostupni.

- Na treninzima smo dosta kombinovali na bekovskim pozicijama da vidimo ko se sa kim najbolje uklapa - zaključio je Džons.

Crvenu zvezdu sada očekuju prvi pripremni dueli, a navijači će imati priliku da vide kako izgleda novi tim pred početak sezone.

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