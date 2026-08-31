Slušaj vest

Crvena zvezda privodi kraju prvi deo priprema za novu sezonu, a od utorka crveno-bele očekuju i prvi pripremni mečevi. Ibon Navaro još uvek nema kompletan roster na raspolaganju, ali novi igrači polako upoznaju sistem i atmosferu u klubu.

Jedan od novajlija koji je ostavio pozitivan utisak na početku priprema jeste Nik Vajler Beb, koji je nakon otvorenog treninga govorio o prvim danima u Beogradu.

1/7 Vidi galeriju Nik Vajler-Beb Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

„Treninzi su dobri, pripreme su, pa je normalno da su malo teži. Malo je vruće ovde, ali sve je okej zasad“, rekao je Vajler Beb.

Nemački košarkaš posebno je istakao atmosferu u ekipi i proces uigravanja sa igračima koji su trenutno u Beogradu.

- Slažemo se dobro, čekamo da nam se vrate momci koji su sa reprezentacijama. Pokušavamo da vidimo kako stvari izgledaju na terenu sa nama koji smo tu.

Veliki deo posla trenutno je na treneru Ibonu Navaru, koji pokušava da novom sastavu prenese svoje ideje i sistem igre.

- Trener Navaro pokušava da implementira svoj sistem i sve ide nekim svojim tokom. Uzbuđen sam zbog sezone koja nam sledi - dodao je Vajler Beb.

Navijači Crvene zvezde od njega očekuju mnogo, a pojedini smatraju da bi upravo on mogao da bude važan deo slagalice za narednu sezonu. Na pitanje da li oseća da je on „poslednji deo“ tima, Vajler Beb je odgovorio:

- Nadam se da je tako. Mislim da sam na pravom mestu, da mogu da se uklopim sa svima.

A onda je usledila rečenica koja će posebno prijati navijačima Crvene zvezde.

- Radujem se što ću igrati pred ovim navijačima. Umorio sam se od toga da stalno budem protivnik ovde - poručio je Vajler Beb.

Sada mu preostaje da reči potvrdi na parketu. Prvi pripremni mečevi biće prilika da navijači vide kako se novi Zvezdin sastav uklapa i šta može da donese u sezoni koja je pred vratima.

BONUS VIDEO: